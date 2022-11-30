麥當勞生日派對回來了！哆啦A夢慶生 兒童體驗營也回歸
口罩令即將解除！12/1起戶外不用戴口罩，台灣麥當勞也睽違兩年重磅回歸「童樂生日派對」與「小麥麥體驗營」，又可以約上好朋友到麥當勞慶生囉！而且現在的「童樂生日派對」還是哆啦A夢主題，一系列超可愛哆啦A夢壽星專屬生日禮、Happy Meal麥麥盒、還有哆啦A夢生日卡和派對帽，喜歡哆啦A夢的大孩子也不用擔心，麥當勞生日派對可是沒有年齡限制，不管是幾歲的大人都可以到麥當勞慶生遊玩！
記者蕭涵云/台北報導
台灣麥當勞「童樂生日派對」，最狂曾在1989年創下單店一個月舉辦618場的麥當勞世界紀錄！是不少大小朋友心中最溫暖的幸福回憶，睽違兩年總算將於11月全面回歸，即日起就可以「麥麥童樂會親子活動網」查詢預約。最開心的是，台灣麥當勞還聯手日本超人氣動漫「哆啦A夢」，一起打造滿滿哆啦A夢的藍色夢幻生日派對，由麥當勞幫忙一手包辦可愛場地、生日餐點和專屬禮物，還有派對品牌大使會帶領所有人進行團體遊戲。
在麥當勞慶生就能享有只送不賣的「童樂生日派對」壽星專屬生日禮「哆啦A夢 人氣餐盒組」，還有Happy Meal麥麥盒四件組、「哆啦A夢 生日卡」與「哆啦A夢 派對帽」，而且參加生日派對的小貴賓也可獲得「哆啦A夢 人氣餐具組」。慶生預算的部分，「小壽星禮物組合」將含250元活動費用＋Happy Meal四件組乙份；「小貴賓禮物組合」則是含80元活動費用＋Happy Meal四件組乙份。而且麥當勞「童樂派對」其實沒有年齡限制，不管是幾歲的大人都可以到麥當勞慶生喔！
同步回歸的還有兒童專屬職場體驗的「小麥麥體驗營」，也將自12/1起開放網路報名！從2015年開辦、至今累積超過30萬人次參與，讓孩童換上超萌麥當勞迷你制服，擔任「小小經理」及「小小款待大使」，親自體驗麥當勞員工的「上班任務」，從洗手五步驟開始建立衛生習慣，並模擬供餐流程等，備受家庭消費者好評。提醒大家，「小麥麥體驗營」有限制3歲以上孩童參加，雖然年齡無限制，但因為體驗的孩子需要穿著迷你制服，制服尺寸為120cm以下，體型上再請家長們注意囉。
另一速食品牌頂呱呱集團，則大舉推出會員制度，現在免費入會就送「原味雞腿」兌換券；12月付費升級成為「KWA KWA VIP」，除了先拿超值禮包，可獲得呱呱包、地瓜薯條等人氣美食，還能享全年「無限次消費9折起」優惠，爽拿生日禮85折券、100元抵用券等好康。