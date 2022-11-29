年後轉職潮要來了！專家點名「4星座」跳槽、留守都旺爆

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一呼百應，夢想實現
農歷年前火星1/13在雙子座的命宮恢復順行，而木星仍在人際宮位發揮作用。你的貴人會逐漸在農歷年後顯露出來，不少隱藏在幕後的富貴人脈，會因為你提出的理念而一呼百應，如果你現在正在思量著要實現自己長久以來的夢想、渴望造福社會，可以開始著手計畫悄悄的勾勒成型，以便在日後的聚會中找到有志一同的人脈，吸引許多人來成就你想完成的事情。
在守成方面，不一定要留在同一個職位，如有請調其他單位的機會，千萬不要拱手相讓，你的一片天說不定就在那裡。
第三名、天蠍座
跳槽留守，發光發熱
2022年底12/20木星在天蠍座的工作宮位順行，加上農歷年後2/20金星也進駐，你在2022年卡關的部分都會迎刃而解，很有機會跳槽到一個你夢寐以求的公司，或是轉調到理想的單位，全新的領域展開旅程，面對不可預知的未來你將更有勇氣與信心，這樣的幸運都是因為你過去的努力，合作過的人脈與上級領導都看在眼裡，而年後時機成熟正好是你發光發熱的高光時刻。
或者是身邊共事的小人一個個遠離、又有貴人加入到你的工作圈子中，你在原本的打下的基礎中，延伸出更多業績與項目驚艷和你共事已久的同事、領導長官，升職加薪自然不在話下。農歷年後，你的前途一片光明大好，無論跳槽或留在原地，都有機會更上一層樓。
第二名、雙魚座
態度積極，精進技能
農歷年後2/20新月與金星分別進駐雙魚座的命宮與財帛宮位，你的工作運途將會迎來大豐收。平常工作表現亮眼的你，懂得經營人脈、不斷地持續精進工作技能，也與可以幫助到你的人脈保持良好聯繫，農歷年後只要態度積極，很有可能被挖角到夢寐以求的職位、部門，或是有貴人為你牽線到你心目中的理想公司。
即便是留守原來的職位，也能得到上級賞識下放更多權力給你、甚至提拔你到你心念已久的職位。從現在開始記得多充實自己，報名幾堂增進技能的課程，為你的美好未來打下基礎。
第一名、處女座
喜迎變動，創業有路
農歷年前火星1/13在處女座的事業宮位恢復順行，木星也在資源宮位照亮。也許你在2022年被土星逆行碾壓著無法翻身，在農歷年後你的事業會面臨一些變動，若你已經受夠過去總是不得志的心情，趁著這一波能量突破重圍，在嶄新的職位或是單位以全新的學習心態，把自己的視野與技能都往上提高層次，即便是不起眼的小事交到你手上，也要積極努力的做的精彩，因為誰都不會知道幸運之神要給你怎麼樣的驚喜，或許下一秒你就被看見了呢？
如果是受夠了為人打工的日子，自行創業也會有人替你打點，開發業務與人脈、創業資金也有著落。農歷年後，請傾聽自己內心的聲音，一旦你下定決定向宇宙發出請願，你會發現身邊會有許多人都是你的神隊友，助你達成心之所願。
農歷年後
十二星座【職場去留】關鍵詞
白羊【幸運之神眷顧垂青】
金牛【心靈輕鬆豐盛富足】
雙子【一呼百應夢想實現】
巨蟹【開創事業更上層樓】
獅子【海外貴人鼎力相助】
處女【喜迎變動創業有路】
天秤【親密夥伴合作無間】
天蠍【跳槽留守 發光發熱】
射手【偏財大好子女帶財】
魔羯【養精蓄銳大展身手】
水瓶【人際交流互通有無】
雙魚【態度積極 精進技能】（編輯：賴禹妡）
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