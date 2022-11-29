全家開燒肉店！280元起「限2天9折」 白飯味噌湯吃到飽
全家竟然開燒肉店了！全家便利商店關係企業「全家國際餐飲」，首發自創品牌IKIGAI燒肉專門店插旗天母商圈大葉高島屋B1，主打單人「個食型」燒肉，價格280元起就能開烤吃飽，竟有白飯、蛤蜊味噌湯可無限續加吃到飽。今（29）日起試營運「限2天享9折」優惠，12/1正式開幕祭出999元雙人套餐優惠，宵夜場星光燒肉時刻還有指定餐點半價好康。
記者蕭涵云/台北報導
過去以代理國外第一品牌餐飲為主的全家國際餐飲，看好疫後外食習慣復甦，首發自創品牌IKIGAI燒肉專門店，由日文IKI（生存），和GAI（理由）組合成店名，今起搶攻年約90億元的燒肉市場。由於平均每戶人口數創新低，更決定主打單人「個食型」燒肉，價格280元起就能開烤吃飽，搭配每天現做和風洋蔥醬、蒜片、泡菜、蔥鹽醬、柚鹽5種獨家佐料，竟然有白飯、蛤蜊味噌湯可無限續加吃到飽。
IKIGAI店裡還備有「燒肉領夯員」，每桌都搭配時間漏斗提醒各式肉類、甚至所有海鮮的計時漏斗，人人都可以輕鬆烤出美味。主推「美國牛胸腹大盛」390元、「牛肉盛合」600元、「大食怪拼盤」720元；堪稱視覺系的「甕漬巨龍燒肉」180元，大啖「松葉蟹膏飯」只要45元。
IKIGAI燒肉專門店座落於天母高島屋B1，試營運「限2天享9折」；12/1正式開幕祭出一連串好康活動，爽吃999元雙人套餐，宵夜場星光燒肉時刻還有指定餐點半價好康，包括牛胸腹肉100g星光價50元（原價100元）、豚梅花100g星光價48元（原價95元）、蒜香奶油金針菇星光價30元（原價60元）等。GOOGLE五星評論現吃牛胸腹肉100g（價值100元），持開幕DM到店消費一份主餐即贈「甕漬巨龍燒肉」或「深海大魷魚」。到IKIGAI燒肉專門店FB粉絲團留言，還有機會獲得甕漬巨龍燒肉（價值180元）或深海大魷魚（價值160元）；與店外打卡牆拍照上傳，周周抽五名牛肉盛合套餐（價值600元）。
「IKIGAI燒肉專門店」餐廳資訊
試營運日期：11/29 11:00-15:00、17:00-21:00，11/30 11:00-15:00
開幕及營業時間：12/1 11:00-24:00（最後點餐至23:00）
地址：台北市士林區忠誠路二段55號B1（天母高島屋 B1）
訂位專線：02-2831-1698（開幕期間以現場候位為主，僅開放12/19之後的平日11:00~16:00時段可訂位）