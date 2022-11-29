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不舉白紙舉「方程式」！北京清大生抗議藏暗號　網全讚爆

▲不舉白紙舉方程式，北京清大生抗議藏暗號，網友全讚爆。（圖／Twitter：GFWfrog）
▲不舉白紙舉方程式，北京清大生抗議藏暗號，網友全讚爆。（圖／Twitter：GFWfrog）

編輯中心/綜合報導

中國為控制疫情長期進行嚴格封控，民眾在此期間慢慢積累的不滿在新疆烏魯木齊火災事故後劇烈爆發，抗議聲浪瀰漫全國，掀起「白紙革命」。北京清華大學也出現數百名學生自發集會抗議，高舉白紙並高喊「民主法治，表達自由」，其中幾位學生的白紙上還寫著一個「方程式」，其背後的涵義被網友破解。

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COVID-19新冠病毒肆虐全球迄今將到達第3個年頭，世界各國皆放寬相關限制，而中國仍堅持清零政策，不料此封控政策意外加重烏魯木齊大火釀死傷的悲劇，至此部份人民站上街頭起義，北京清華大學的學生也不例外。

▲北京清華大學出現數百名學生自發集會抗議。（圖／Twitter：GFWfrog） 
▲北京清華大學出現數百名學生自發集會抗議。（圖／Twitter：GFWfrog） 
根據推特流傳的照片，北京清華大學中有三名學生高舉寫著一串方程式的紙張，令非本科學生看的一頭霧水，後有流亡海外的香港民主活動人士羅冠聰發推解釋，該方程式是由一名叫弗里德曼（Friedmann）的學者提出，而其名發音近似「Freeman（自由人）」，故推測是藉此來表達訴求，並稱讚他們「這是一種富有創意的表達方式，非常有智慧」。

▲三名北京清華學生高舉弗里德曼（Friedmann）所提出的方程式，暗指「Freeman」。（圖／Twitter：GFWfrog） 
▲三名北京清華學生高舉弗里德曼（Friedmann）所提出的方程式，暗指「Freeman」。（圖／Twitter：GFWfrog） 
此外，也有網友說明這是「宇宙學的方程」，解釋該方程式「好像是宇宙學的弗里德曼方程，k<0代表開放宇宙」，這聰明的隱喻令不少人讚嘆「這幫有文化的搞革命都很咱不一樣」。（編輯：李惠婷）

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