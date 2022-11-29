冷空氣今晚殺到！溫度暴跌還下雨　北台灣濕冷到週五

今年入冬首波冷空氣即將報到，且配合東北季風增強影響，今（29）日傍晚各地氣溫就會開始慢慢下滑，尤其中部以北地區最為明顯，低溫將跌破攝氏20度，南部地區雖然影響不顯著，但早晚的溫差拉大，民眾更需注意保暖，避免心血管疾病發生，中央氣象局表示，週三一整天到週四（11/30、12/1）清晨將是這波冷空氣影響最明顯的時間點，北部低溫下探攝氏16到17度，沿海空曠地區甚至不排除出現攝氏13到14度低溫。由於水氣增多、整體濕冷的天氣預計將持續到週五（12/2），除了氣溫、降雨外，台南以北、東半部、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖也將有9～11級的強陣風，民眾請多加留意最新天氣資訊。
記者張志浩/綜合報導
中央氣象局張承傳指出，今晚開始鋒面通過東北季風增強，北部地區晚間溫度約攝氏24度，清晨降至20度，中部由攝氏27~28度降至攝氏22度，南部則是攝氏28度降至24度左右；明日氣溫部分，北部高溫僅剩攝氏20~21度，低溫約攝氏17度，中部高溫攝氏26~27度，低溫攝氏19度，南部高溫仍有攝氏31度，低溫則是攝氏21度。整體來看，這波東北季風影響北台灣最明顯，感受上明顯偏冷，南台灣則是要留意早晚較大的溫差。
風雨部分，張承傳表示，明日北部及東北部地區有短暫雨，其中基隆北海岸及東北部地區有局部較大雨勢發生的機率，東部、東南部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；而東北風明顯增強，氣象局今晚起也持續針對台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖發布「陸上強風特報」，民眾請留意9~11級的強陣風，以及鄰近海域較大的風浪。
張承傳提醒，這一波天氣變化較為濕冷，預期週三、週四（11/30、12/1）清晨最為寒冷，中部以北低溫僅攝氏16~18度，沿海空曠地區甚至會下探到攝氏13~14度，其它地區低溫也僅有攝氏19~20度，週六（12/3）起才會逐漸回溫，北台灣高溫來到攝氏27度，低溫略升到攝氏18~19度。
而隨著氣溫驟降、早晚溫差變大，澄清醫院中港院區心臟內科醫師張耿豪也提醒，有慢性病、高血壓的患者，天氣轉變期務必注意保暖，若出現長時間出現頭暈、冒冷汗的現象，應儘速就醫，避免因心血管疾病衍生更嚴重的症狀，民眾外出時，也可以戴上帽子、圍巾等，重點保護頭部、耳朵和脖子直接和冷風接觸，避免心血管、腦血管等出現異常。