王品頂級鐵板燒「阪前」12月開幕！和牛七吃配龍蝦活鮑
王品集團睽違9年再開鐵板燒全新品牌，「阪前」鐵板燒將於12月插旗台北中山商圈，主打日澳頂級和牛七吃，搭配新鮮龍蝦、活鮑、干貝等浮誇海鮮，一次大啖海陸饗宴，並創集團先例只提供單一套餐並僅有單一價格1,880元，是比熱門約會餐廳夏慕尼更高端、繼2013年成立「hot 7」後，又一鐵板燒力作。
記者蕭涵云/台北報導
坐在「阪前」鐵板燒日式雅緻設計的氛圍裡，品嚐高級日澳「和牛七吃」，一個套餐就能吃到日本鹿兒島A5黑毛和牛及澳洲M9和牛，從前菜開始就有和牛美味，包括「和牛野菜玉味噌」、「和牛清湯」，澳洲M9和牛名物三品則為「M9和牛海膽水晶冰花」、「M9和牛姬松茸 松露醬」、「M9和牛鴨肝照燒醬」、「鹿兒島A5黑毛和牛」、「海膽和牛炒飯」。
套餐裡除了「和牛七吃」，還能同時大啖數款浮誇海鮮，「昆布酒蒸鮑魚」、「鱒魚卵干貝捲」，還有龍蝦二吃的「XO酒焰龍蝦」、「炙燒明太子龍蝦」，實在太有口福了！單點品項還有「香煎時令鮮魚」、「伊比利豬名物三品」或「翠玉娃娃菜」可選。
「阪前」鐵板燒座落於台北中山商圈，低調開設在中山北路上，充滿日式風情的店內僅有32席座位，並設有半包廂式的鐵板料理區。只提供單一套餐並僅有單一價格1,880元，也是創下集團先例；更是王品睽違9年再度挑戰鐵板燒市場的最新擴張計劃，預計12月開幕。
另外，肉肉控實在太受寵，全家竟然也開起燒肉店！全家便利商店關係企業「全家國際餐飲」，首發自創品牌IKIGAI燒肉專門店插旗天母商圈大葉高島屋B1，主打單人「個食型」燒肉，價格280元起就能開烤，而且還有白飯、蛤蜊味噌湯可無限續加吃到飽。11/29起試營運「限2天享9折」優惠，12/1正式開幕祭出999元雙人套餐優惠，宵夜場星光燒肉時刻還有指定餐點半價好康。