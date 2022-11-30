YouTuber旅行美國「被路邊上銬」！2項罪名曝光：要小心
YouTuber「秀煜 Show YoU」由小煜和秀這對情侶組成，因近日疫情規範逐漸放寬，民眾開始有外出旅遊的機會，他們便分享自己在美國旅遊時遭警方帶走的恐怖經驗。當時他們基於安全考量，在飯店向一位藥頭購買大麻，不料後續開車至德州時被警車攔截並被搜出大麻，接著就在路上直接被反手上銬帶走。
編輯中心/綜合報導
兩人28日於YT頻道「秀煜 Show YoU」發布影片，說明小煜當天為考量安全問題，向飯店遇到的藥頭購買大麻，他認為大麻在美國相當普及，不會有什麼問題，放在口袋以後就直接開車前往新墨西哥州，在途經德州郊區時，因為該路段沒什麼車，為更快到達目的地，他直接將油門飆到120公里。
接著一台警車突然現身跟隨，小煜猜測是超速緣故，於是停在路邊等待員警開單，可是警察一開口卻是「你們車上怎麼有大麻的味道？」，然後請兩人下車並搜查車子，小煜也因此被上銬，後用非法持有大麻及魯莽駕駛兩項罪名將其帶去監獄。小煜在獄警監視下換上囚服，並在盤查完基本身份後進入牢房。
小煜指出美國監獄的餐點多只有餅乾、生菜等冷食，在吃到第二餐時就已經無法忍受，好在隔天下午參加完保釋聽證會，他獲判3,000美金（約台幣9.3萬元）保釋出獄，不過目前此案仍在審理，已在當地委託專業律師協助，而小煜和女友已經返回台灣。小煜想透過這個經驗告誡各位民眾，出國時要注意當地的法律規定，以免惹禍上身。（編輯：李惠婷）
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