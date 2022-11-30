網紅模特「詭異道歉影片」曝！50秒無神念詞 網：好可怕
網紅模特兒26日分享自己到健身房被勒索的經歷，隔日卻突然發出手寫並按有手印的道歉聲明，接著甚至上傳一段長達50秒的道歉影片，畫面中她眼睛無神、毫無生氣，令粉絲非常心疼，認為這件事背後並不簡單。
編輯中心/綜合報導
原PO於Dcard中發文，說明該網紅在26日時用限動告誡粉絲避開台北的某間健身房，原因是當天去運動時，突然被老闆告知沒有預約場地，而後無預警出現4人將其包圍，以榮玉及其同伴太吵、害他們出車禍等理由索賠3萬元，而幾人當下因為太過害怕而立刻付錢離開。
該則限動發布約一天的時間，網紅27日突然針對此事上傳手寫道歉聲明及影片，畫面中能聽到，先有一位男子倒數「1…2…」，她則雙手貼齊褲縫、毫無表情地唸出聲明，內容旨在說明自己在未查證的情形下於社群發文，使健身房名譽受損，於是澄清、道歉，並承諾未來不會再犯。健身房老闆後續也證實此事，「我這裡有整件事過程的內容，不公開是保護這兩位小孩，長大了就該學會面對錯誤。學會認錯不會被瞧不起，可憐的是一錯再錯」。
該支道歉影片引起不少的討論，網友認為「道歉影片的背景是那個健身房欸…好可怕…」、「這是拍黑社會擄人勒索綁架案嗎？怎麼用這種方式道歉？書面聲明應該就夠了吧」、「這和周子瑜道歉影片有什麼差別ㄇ（嗎）」、「小小一個健身房有私下糾紛還要搞這種道歉影片，說實話這種處理方式對消費者還有路人觀感而言也不會太想去這種地方消費啦」。（編輯：李惠婷）