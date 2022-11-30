卡達3戰全敗超糗！砸6.8兆蓋球場沒贏過 創世界盃5紀錄
2022卡達世界足球盃小組賽如火如荼進行中，已經有不少國家取得晉級16強的門票，然而地主國卡達不僅無法晉級，還創下地主國有史以來最差的紀錄，讓花費約新台幣6.87兆所籌備的賽事上完全沒有發揮到，反而在小組賽就慘遭血洗。
編輯中心/綜合報導
據了解，卡達為了籌備這次的世界盃足球賽，整整斥資2200億美元（約新台幣6.87兆元）辦理這場盛會，堪稱是歷史以來史上新高的世足賽籌備金額，作為世足史上國土最小的承辦國，也是首個舉辦世足的阿拉伯國家，卡達似乎有輸不得的壓力，就連球員都是「重金禮聘」，就希望能夠在賽事獲得好成績。
不過事與願違，卡達在開幕戰時就以0比2敗給厄瓜多，跌破眾人眼鏡；接著第二戰遇上塞內加爾，卡達最終以1比3落敗；最後在29日對上荷蘭，荷蘭以2比0擊敗卡達，讓卡達在出戰三場當中全部落敗，完全沒有主場優勢，場面相當尷尬。
而如此的成績，讓卡達打破世界盃五項紀錄，包括成為自1992年以來，首支在首戰輸球的地主隊；卡達在首戰全場0射正，成了1994年美國隊之後，首支0射正的世界盃地主隊；第二戰落敗的卡達，也成為自1992年以來，首支小組賽「2連敗」的地主隊；身為主辦方因為連輸，成為世界盃最快被淘汰的地主對；最後則是第三戰踢輸荷蘭，成為30年以來首支在世界盃0勝的地主隊。（編輯：張嘉哲）