婆婆喊「好市多蘿蔔糕好吃」！媳婦孝順偷買 開冰箱嚇壞
真的有那麼好吃？近日，一名女子外出購物時，突然發現婆婆在群組上說了一句「好市多蘿蔔糕金好呷」，於是她起心動念想說偷偷買一條回去孝敬婆婆，沒想到回家把冰箱給打開之後，眼前一幕把她給嚇歪，引起廣大回題，讓不少婆媽都相當羨慕。
編輯中心/綜合報導
一名網友在臉書社團「好市多商品經驗老實說」貼文指出，某一天看到婆婆在群組上說了一句「好市多蘿蔔糕金好呷」，剛好那天出門購物時，發現那款蘿蔔糕正在特價，想說順便買了一條回家嘗試，也拿來孝敬婆婆，結果回家打開冰箱.....驚喜變成驚嚇」。
只見貼出的照片中，冰箱的冷凍庫裡還有七條蘿蔔糕！該網友表示「後來問了才知道，除了我之外，連哥哥、嫂嫂、小叔、丈夫都看見了婆婆的消息，大家都沒講好都買回家要給婆婆驚喜，然後就變成照片那樣了....目前吃掉了一條，但還有七條尚待解決。」
貼文一出，不少網友紛紛回應「笑死，這個默契會不會太好」、「真正的亮點是，這個婆婆肯定對你們非常好，同時有這麼多子女跟媳婦搶著孝敬，肯定是好婆婆啊」、「婆婆太福氣，身邊都是孝順的孩子」、「我只看到一家和樂的模樣，什麼蘿蔔糕的我不管」、「重點是在心意，你們都很疼惜婆婆，你們家人感情一定超好」。（編輯：張嘉哲）