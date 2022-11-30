加密幣圈又出事！1個月內第3位 俄億萬富翁「墜機身亡」
加密幣圈近期壞消息頻傳，在FTX破產之後，不僅掀起連鎖效應，多間幣圈公司相繼破產，最新又傳出加密貨幣交易平台Libertex和Forex Club的聯合創辦人，俄羅斯億萬富翁塔蘭（Vyacheslav Taran），於25號因直升機墜毀身亡。而塔蘭已經是近一個月以來，第3位猝逝的幣圈公司負責人，消息傳出讓外界大感震驚。
編輯中心/綜合報導
據《紐約郵報》報導，塔蘭25號搭乘H130直升機，從瑞士飛往摩洛哥，但卻在途中於法國境內墜毀，塔蘭與機師當場身亡。當地警方表示，初步調查排除他殺可能，但是當天天氣晴朗，失事原因仍待釐清，不排除存在疏失。
塔蘭是過去一個月以來，第3位猝逝的加密幣圈公司負責人，加密貨幣投資銀行Amber Group的創辦人庫蘭德（Tiantian Kullander），於11月23日在睡夢中猝逝，享年30歲；MakerDAO聯合創始人尼可萊（Nikolai Mushegian），則是在10月29日溺水身亡，享年23歲。
幣圈不幸消息接二連三，網路上陰謀論四起。不過目前這3起命案，不同國家的調查單位，都已經排除有他殺可能，只能說加密幣圈適逢多事之秋，壞事不斷，讓外界不免議論紛紛。（編輯：倪浩軒）