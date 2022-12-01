跨年最夯！馬辣和牛吃到飽＋近看101煙火　限260位今開賣

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尤其高高落在遠東百貨信義A13店14樓的新馬辣經典麻辣鍋Plus+，不只能透過玻璃落地窗悠哉俯瞰信義區百萬夜景，一邊吃鍋、抬頭就能仰望101大樓全景，距離高度都剛好的絕佳視野，更是行家指定必搶的跨年行程。從馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋信義店一下樓，便是廣大網友公認煙火最佳觀賞地點的松壽路，緊鄰101大樓感受跨年氛圍超方便。
新馬辣經典麻辣鍋Plus+遠百信義A13店今年提供二款方案，依照座位與菜色區分。VIP客席區，共計84席，每位2,280元+10%，可享有活動限定的日本A5頂級和牛，以及美國SRF極黑和牛、澳洲M6-M9+黑毛和牛、紐澳特級牛舌、美國Choice無骨牛小排、A級松阪豬、九孔鮑魚、阿根廷天使紅蝦、野生大草蝦等海陸無限量吃到飽，還有冬季期間限定版的BarRoyal草莓氣泡酒、進口紅酒、白酒、啤酒無限暢飲，飯後甜點則有Häagen-Dazs及Movenpick人氣冰淇淋隨你吃；可獨享窗景指定座位VVIP區的限量16席名額，每位2,980元+10%，還人人額外加碼肉質飽滿、滋味鮮甜的「加勒比海大龍蝦半隻」。12/1上午11:00起開放電話預訂！
馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋信義店則祭出每位1,680元+10%，共160位名額，提供美國SRF極黑和牛、澳洲M6-M9+黑毛和牛、紐澳特級牛舌、A級松阪豬等14種原肉搭配萬里三點蟹、蘇澳小卷與東石蛤蜊等19種新鮮直送海鮮，Häagen-Dazs與Movenpick冰淇淋、新鮮現榨果汁以及紅酒、白酒、啤酒與Bar Royal草莓氣泡酒等，多達101種選擇無限暢飲又暢食。12/1上午10:30起開放電話預訂！
提醒大家跨年場次僅限電話預約，粉絲團、inline、現場登記皆不受理。且於預訂完成後請於48小時內全額匯款與轉帳。記得看清楚遊戲規則把訂位步驟通通完成，才能確保真的有訂位成功喔，看完這篇就速速手刀撥打電話啦。
另外，想在家吃大餐溫馨跨年的朋友也有口福，欣葉今年大受歡迎的「NAGOMI 和食饗宴」Buffet餐廳，首度推出正統限量日式年節料理「NAGOMI－和 二段御重」，以職人之藝演繹山海之鮮，將36種季節食材、28道正宗和食的滿滿吉祥寓意料理，盛裝在日本漆器盒中。御節料理必吃的真鯛昆布締刺身、干貝雲丹燒、磯煮鮑魚、炙烤和牛、蒲燒鰻魚手毬、酢漬蓮根鮭魚卷、子持香魚有馬煮、日本直送鮟鱇魚肝等美味。
「和 二段御重」每套均需5日準備，售價10,800元，適合3至5人享用，即日起至12/25期間開放預購， 12/31當天11:30-15:00至NAGOMI現場提領，限量售完為止。預購還可再以1,680元優惠價，加購全球前50大葡萄酒、Villa Maria莊園的瑪麗亞莊園「生機花園白蘇維翁」及「初戀滋味粉紅酒」一組（各1瓶）。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
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