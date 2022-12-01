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星巴克耶誕數位體驗「買1送1」爽喝29天　cama全店85折

▲12月必收藏星巴克數位體驗天天抽「買1送1」優惠！每天玩玩小遊戲、完成任務就能抽獎，包括全品項買1送1、第二杯半價等划算好康都能輕鬆領取，天選之人簡直就有喝不完的優惠。（圖／記者蕭涵云攝）
▲12月必收藏星巴克數位體驗天天抽「買1送1」優惠！每天玩玩小遊戲、完成任務就能抽獎，包括全品項買1送1、第二杯半價等划算好康都能輕鬆領取，天選之人簡直就有喝不完的優惠。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

年末最期待的星巴克數位體驗天天抽「買1送1」優惠報到！迎接12月除了品嚐耶誕節美味，當然必玩星巴克數位體驗遊戲，每天玩玩小遊戲、完成任務就能抽獎，包括全品項買1送1、第二杯半價等划算好康都能輕鬆領取，今年總共能連續喝上29天優惠，天選之人簡直整個12月都有喝不完的星巴克，現在就來試試手氣吧！

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星巴克號召大家一起感受耶誕奇蹟，即日起至12/28(三)，進入「HOLIDAY YOUR WAY耶誕數位體驗」活動網頁，滑滑手指參與小遊戲，簡單幾步驟完成任務就能抽獎，可愛逗趣的刮刮樂，一起開刮專屬你的聖誕優惠，有機會刮中「全品項買1送1、第二杯半價」等好康。

星巴克耶誕數位體驗遊戲從今日起就能開始體驗並領券，兌換期間為獲券日＋2天，每日11:00-20:00，最後兌換至12/30(五)，譬如今日完成小遊戲並領券，優惠券發送日期為12/1、有效日期則為12/3。除了大家最愛的買1送1，還有美味餐點折價、或是飲料搭配糕點折扣優惠等贈禮。

提醒大家每個帳號每天可享有一次活動參與；遊戲活動參與方式可透過門市活動QR Code、星巴克網站活動公告、星巴克APP、星巴克咖啡同好會頁面及星巴克LINE帳號選單入口取得；此活動優惠不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。

而cama café也迎接一年一度的優惠盛事會員感謝月，明（2）日起登場「全店85折」限2天、連續一周cama café APP發送的「會員咖啡金」等回饋活動，包括12/2(五)與12/9(五)限定2天全店商品85折，包含咖啡飲品、咖啡豆、濾掛咖啡包、浸泡咖啡包、咖啡沖煮器具等，無限制購買數量；而且可寄杯、可寄豆、再享累積cama café會員點數。12/14～12/20連續7天，會員登入每天打開APP領取10元咖啡金（限當日領、隔日用，逾期作廢）；首次免費加入會員再享超值入會禮，已是會員也能領券享優惠。cama café並攜手新創公益平台cooseii首度推出「聯名限量馬克杯」。

▲星巴克「HOLIDAY YOUR WAY 耶誕數位體驗」，爽喝29天。（圖／翻攝自星巴克活動網站）
▲星巴克「HOLIDAY YOUR WAY 耶誕數位體驗」，爽喝29天。（圖／翻攝自星巴克活動網站）
▲cama café會員感謝月登場，祭出年度最低85折優惠。（圖／cama café提供）
▲cama café會員感謝月登場，祭出年度最低85折優惠。（圖／cama café提供）

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