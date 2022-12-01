LINE「照片過期」打不開超煩！1招神解 內行爽用好幾年
台灣人使用LINE通訊軟體的比例非常高，因為具有傳訊、通話等功能，且能三五好友一起創立群組，共同聊天，也能拿來運用在公事上面，成為台灣最多人使用的通訊APP。然而愛使用LINE的你，肯定都會遇到一件事，那就是當有人傳給你檔案、照片、影片之時，每過一段時間，就因為「過期而無法讀取」，時常造成資料蒐集困難。
編輯中心/綜合報導
而事實上，根據LINE官網說明，如果傳送檔案50MB以內是沒有保存期限限制的，但若超過50MB，除非已經下載，不然只會暫存到雲端待30天後便會過期，出現檔案無法打開的提示。
如果想要輕鬆解決這種「檔案過期」無法打開的情況，用戶其實可以在LINE裡面建立「1人群組聊天室」，不僅能夠當記事本，也可以建立相簿來備份各種照片或者圖片，形成一個超胖的雲端儲存空間，而且還免費提供使用。
過去就有網友分享自己使用經驗，透露每個人一定要創一個自己的群組，不僅資料可以隨意丟上，「記事本」、「相簿」都能使用相當方便，有些人利用記事本儲存各種帳號密碼、待辦事項；有些人則利用相簿的功能存放許多照片，往後要搜尋資料、照片都非常的方便。
不過值得注意的是，利用1人群組來存照片和影片也是有限制的，包括上傳圖片的數量一次最多三百張、一個相簿的圖片最多1000張、一個群組的相簿數量以100本為限，也就是說一個個人群組就至少能放10萬張照片，對於一般人來說根本綽綽有餘。（編輯：張嘉哲）