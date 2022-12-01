郭正亮揭露「侯友宜的恐怖」！2024若參選 這人將邊緣化
民進黨在2022九合一大選慘敗，創下創黨以來最低紀錄，僅拿下5個縣市首長的位置，讓各界對於2024總統大選多了幾份不確定性。然而前立委郭正亮日前上節目時斷言，如果2024年是賴清德、侯友宜、柯文哲3人競選總統，柯文哲的得票率將不會超過10%，完全會被邊緣化。
編輯中心/綜合報導
郭正亮日前上政論節目《綠也掀桌》提到，從這次選舉的結果來看，如果國民黨派出侯友宜參選，那麼柯文哲的支持度不會超過10％，到時候賴清德跟侯友宜應該會五五波，因為侯友宜會把民眾黨的票給吸乾；而如果國民黨派出朱立倫，則柯文哲可能會超過10％支持度。
郭正亮接著分析，侯友宜目前是國民黨的最佳人選，因為他有各式各樣、跨領域的民間團體基層支持，人際關係經營良好，如果他出來選，不僅促使民眾黨選得相當辛苦，造成柯文哲完全被邊緣化，且侯友宜還可以搶下民進黨15%至20％的票，「這就是他恐怖的地方」。
然而端看這次九合一大選，新北市長侯友宜以115萬成為全台破百萬選票的候選人，順利成功連任，相比上屆116萬票，今年投票率不僅較低，侯友宜仍然跟上屆比只差1萬票，相當於「4年無損傷」連任，讓網友驚呼「實力太強」，不過由於侯友宜目前順利連任市長，倘若未來要出戰2024總統的位置，將又會被冠上「烙跑市長」的稱號，以數據庫來看就似乎有些尷尬，國民黨該如何佈局，各界都還等著看。（編輯：張嘉哲）