阿根廷復活了！首戰輸球「逆轉晉級機率」 破魔咒進16強
2022卡達世界盃足球賽小組賽來到尾聲，各組別的16強晉級名單陸續出爐，然而本屆被看好奪冠大熱門的阿根廷，在日前首戰對上沙烏地阿拉伯時爆冷輸球，原本以為阿根廷可能就此止步，但阿根廷頂住壓力，接連在後兩場賽事奪下勝利，成為分組第一晉級16強！讓球迷全部嗨爆直呼「梅西神話沒有滅！阿根廷復活啦！」
編輯中心/綜合報導
事實上，從1998年世界盃改制為會內賽32強後，首戰輸球的73支隊伍當中，僅有8隊順利晉級，機率僅有11%，而阿根廷在本屆賽事當中，在第一場比賽對上沙烏地阿拉伯時以1：2輸掉比賽，也就是說在該場比賽踢完之後，阿根廷的晉級機率僅剩11%，當時讓球迷相當崩潰，深怕阿根廷在小組賽就謝幕，也怕梅西的「最後一次戰役」就此劃下句點。
然而，阿根廷頂著不能輸的壓力，團隊調整後穩住陣腳，先在第二戰以2：0力克墨西哥；1日凌晨出賽波蘭時，只要輸掉比賽就無緣晉級，阿根廷在第36分鐘，費南德茲（Enzo Fernandez）射門被擋下，結果梅西在門前爭頂時被波蘭門將什琴斯尼（Wojciech Szczesny）的手打到臉，裁判審視後給了一記點球，不過梅西並未把握機會，什琴斯尼以完美撲球擋下梅西的點球。
所幸最後阿根廷在23歲中場小將阿利斯特（Alexis Mac Allister）推射破網以及22歲前鋒阿瓦瑞茲（Julian Alvarez）抽射破網後，阿根廷以2：0拿下該場比賽勝利，也讓他們小組積分逆轉殺到第一，成功晉級16強。
開低走高的結果讓不少球迷為之瘋狂，紛紛直呼「阿根廷復活了！我始終相信他們是冠軍」、「梅西最後一舞！神話一定要締造完再退休啊！」、「天啊！這真的需要很大的心臟，已經有不能輸的壓力，最後還是晉級了！阿根廷加油！」、「這個抗壓性真的要很高....踢和、輸球都不行只能贏！」（編輯：張嘉哲）