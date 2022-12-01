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台北101「雙跨年」！聖誕狂歡到元宵　高空煙火派對秒殺

▲迎接12/1起戶外可以不用再佩戴口罩，台北101公開史上最長「新年驚豔101」雙跨年主題活動，從耶誕節一路狂歡農曆新年與元宵節。（圖／Dior提供）
▲迎接12/1起戶外可以不用再佩戴口罩，台北101公開史上最長「新年驚豔101」雙跨年主題活動，從耶誕節一路狂歡農曆新年與元宵節。（圖／Dior提供）

記者蕭涵云/台北報導

總算熬過疫情趨緩，今（1）日起戶外可以不用再佩戴口罩了！讓人更加期待2023年跨年活動，台北101搶先公開史上最長「新年驚豔101」雙跨年主題活動，將從耶誕節讓大家一路狂歡農曆新年與元宵節，而且最受矚目「與煙火最近的距離」，2023年「高空跨年煙火星光夜派對」套票已秒殺售罄。不只齊聚Cartier、Dior、Harry Winston三大精品全台獨家耶誕裝飾，館內外還打造101棵真實樹木打造的夢幻精品聖誕樹，裝飾鑽石與珍珠並搭配北極熊與火紅兔免，陪大家嗨到明年。

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從2019年起，每年底以「新年驚豔101」為主題整合購物中心、辦公大樓與觀景台三大場域的台北101，以多元藝術策展搭配溫馨耶誕氣氛，總是成功吸引廣大人潮造訪。經過疫情三年，迎接12/1起戶外免戴口罩，台北101盛大推出史上為期最長的雙跨年系列活動。以豐富耶誕節饗宴打頭陣，一起迎接最嗨的跨年，再一路狂歡到農曆新年與元宵節，總共長達2個月陪大家溫馨迎接充滿希望的明年。

邊境開放後，業者也觀察到台北101的國際旅人明顯成長，而且2023年「高空跨年煙火星光夜派對」套票也早就已秒殺售罄，足見國人都相當期待療癒新年。預估跨年當天應有望帶來超過百萬人潮，而且台北101也將會是臺北燈會最高的燈景，估計自今天起展開的「新年驚豔101」活動，順利至元宵節可望為信義區帶來千萬人潮。

▲每年的台北101高空煙火，是國人最期待的跨年活動之一。（圖／台北101提供）
▲每年的台北101高空煙火，是國人最期待的跨年活動之一。（圖／台北101提供）
▲由Dior打造，矗立於城市地標台北101的「無限之夢Rêve d’Infini」瑰麗藝術裝置。（圖／Dior提供）
▲由Dior打造，矗立於城市地標台北101松智路出入口的「無限之夢Rêve d’Infini」瑰麗藝術裝置。（圖／Dior提供）
每年受不少民眾愛拍的耶誕造景，松智路出入口可見出自羅馬藝術家Pietro Ruffo之手的「Dior無限之夢耶誕樹」，高達6.5公尺光彩燦爛的羅盤玫瑰及大量花卉點綴，呈獻無限幻夢的的詩意格言「Spread your wings and dream of infinity」，呼應創意總監Maria Grazia Chiuri主導的2023年早春度假系列時裝。而信義路出入口則佈置盛大的Winston Wishes祈願聖誕樹，以Winston Cluster及Winston Gate等標誌性元素璀燦呈現「幸福來敲門」主題，透過手機掃描品牌QR Code加入好友，還可將寫下的電子心願卡傳送到Winston Wishes祈願聖誕樹中的Winston Gate幸運之門螢幕，一起打造專屬華麗聖誕造景。在購物中心四樓都會廣場，今年還將由Cartier將設計高達12公尺的巨型耶誕樹，搭配矚目LED特製霓虹燈及彰顯迷人魅力的美洲豹豹頭，預料也將成為民眾耶誕必踩打卡點。

最特別的還有，今年首次以101棵精品等級的諾貝松、檀香柏及銀柏，數款真實樹木搭配鑽石、珍珠、紅寶石及璀璨水晶球等精緻奢華吊飾，打造出夢幻精品聖誕樹，從Bl分布到101F。分別結合象徵和平的北極熊、高貴的白色孔雀、熱情的火紅兔免、及可愛討喜的精品萌免，營造四大耶誕主題情境，包括原木大地色系的「絢麗森林」 、高貴雪白色系的「閃耀之冬」、搶眼火紅的「樂遊耶誕」、及高貴粉紅色系的「甜夢之城」。名為燦爛亮麗的「尋找奇蹟之旅」，還將延伸至館外，民眾可再尋訪包括「玫瑰光廊」、尊貴亮眼的「夢幻馬車」 、璀璨「火樹銀花」等裝置。

連台北101觀景台也祭出10大高空打卡點「秘境花園之旅」，並攜手格林文化打造「耶誕雲端故事屋」，邀請大家於週末假日下午到裝滿各國耶誕圖書的溫馨小屋中，聽耶誕老公公講溫馨故事。

▲台北101信義路出入口的「鑽石之王」海瑞溫斯頓Winston Wishes 祈願聖誕樹。（圖／Harry Winston提供）
▲台北101信義路出入口的「鑽石之王」海瑞溫斯頓Winston Wishes 祈願聖誕樹。（圖／Harry Winston提供）
▲台北101松智路人行道的「花海光廊拱門」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲台北101松智路人行道的「花海光廊拱門」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲台北101大樓89樓SKY LOUNGE。（圖／記者蕭涵云攝）
▲台北101大樓89樓SKY LOUNGE。（圖／記者蕭涵云攝）

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