台北101「雙跨年」！聖誕狂歡到元宵　高空煙火派對秒殺

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邊境開放後，業者也觀察到台北101的國際旅人明顯成長，而且2023年「高空跨年煙火星光夜派對」套票也早就已秒殺售罄，足見國人都相當期待療癒新年。預估跨年當天應有望帶來超過百萬人潮，而且台北101也將會是臺北燈會最高的燈景，估計自今天起展開的「新年驚豔101」活動，順利至元宵節可望為信義區帶來千萬人潮。
每年受不少民眾愛拍的耶誕造景，松智路出入口可見出自羅馬藝術家Pietro Ruffo之手的「Dior無限之夢耶誕樹」，高達6.5公尺光彩燦爛的羅盤玫瑰及大量花卉點綴，呈獻無限幻夢的的詩意格言「Spread your wings and dream of infinity」，呼應創意總監Maria Grazia Chiuri主導的2023年早春度假系列時裝。而信義路出入口則佈置盛大的Winston Wishes祈願聖誕樹，以Winston Cluster及Winston Gate等標誌性元素璀燦呈現「幸福來敲門」主題，透過手機掃描品牌QR Code加入好友，還可將寫下的電子心願卡傳送到Winston Wishes祈願聖誕樹中的Winston Gate幸運之門螢幕，一起打造專屬華麗聖誕造景。在購物中心四樓都會廣場，今年還將由Cartier將設計高達12公尺的巨型耶誕樹，搭配矚目LED特製霓虹燈及彰顯迷人魅力的美洲豹豹頭，預料也將成為民眾耶誕必踩打卡點。
最特別的還有，今年首次以101棵精品等級的諾貝松、檀香柏及銀柏，數款真實樹木搭配鑽石、珍珠、紅寶石及璀璨水晶球等精緻奢華吊飾，打造出夢幻精品聖誕樹，從Bl分布到101F。分別結合象徵和平的北極熊、高貴的白色孔雀、熱情的火紅兔免、及可愛討喜的精品萌免，營造四大耶誕主題情境，包括原木大地色系的「絢麗森林」 、高貴雪白色系的「閃耀之冬」、搶眼火紅的「樂遊耶誕」、及高貴粉紅色系的「甜夢之城」。名為燦爛亮麗的「尋找奇蹟之旅」，還將延伸至館外，民眾可再尋訪包括「玫瑰光廊」、尊貴亮眼的「夢幻馬車」 、璀璨「火樹銀花」等裝置。
連台北101觀景台也祭出10大高空打卡點「秘境花園之旅」，並攜手格林文化打造「耶誕雲端故事屋」，邀請大家於週末假日下午到裝滿各國耶誕圖書的溫馨小屋中，聽耶誕老公公講溫馨故事。