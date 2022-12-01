好市多會員卡藏「1規定」！他續約傻爆眼 真相不懂超虧
美式賣場好市多因為其物美價廉，大份量的東西眾多，成為不少家庭補貨的好去處，其中除了東西有特色外，好市多也是台灣唯一需要「會員卡」的賣場。近日，就有網友分享自己去續約會員卡時，結果發現使用期限竟然少了1個月，讓他相當傻眼，貼文引起廣大迴響，不少內行人出面揭真相，直呼「不懂真的很虧」。
編輯中心/綜合報導
一名網友在臉書社團「好市多商品消費心得分享區」貼文表示「我的會員卡10月到期，但前一陣子都沒有空去賣場，直到上週11月27日才去續約，結果辦好續約程序之後，看了一下會員證到期日，竟然只到10月？為什麼有效期限不是到2023年11月啊？怎麼少了一個月！」
貼文一出，不少網友紛紛回應「沒有毛病喔！規定就是會依照原卡到期日續約」、「2個月內是原卡續約喔，超過2個月直接重新辦卡，官網都有寫」、「你是新會員吼！這規定很久了，很多新會員都不知道」、「是這樣沒錯喔，所以你在快到期的時候就要續約，要自己注意一下，不然你就會被吃掉超過沒續約的期間喔」、「這個我也有經驗哈哈，晚了一個月去續，也是從到期日開始算喔，下次要記得！不然很虧的」。
而《NOWnews》也實際查詢好市多官網，發現在「常見問題與解答QA」當中，其中有一題寫著「好市多會員卡有效期限如何計算？」官方回答則有一條表示「續約會員於會員卡到期後的兩個月內續約，效期自原到期日起算十二個月；於會員卡到期後的兩個月以後續約，效期自續約日起算十二個月」因此根據原PO會員卡過期兩個月內續約，即是以原到期日開始計算並沒有錯。（編輯：張嘉哲）