吃對就是「好膽固醇」！營養師曝「4飲食原則」降LDL

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膽固醇的重要性
營養師杯蓋在文中說明，人體不能缺少膽固醇，且體內膽固醇的正常含量要小於200mg/dl，若膽固醇含量大於240mg/dl就要特別注意。
大家常聽到的「好膽固醇」或是「壞膽固醇」兩者都很重要，常見好的膽固醇叫做高密度脂蛋白膽固醇(HDL)，男性體內含量要大於40mg/dl、女性則要大於50mg/dl，想提高HDL最好的方式就是增加運動、以及適量攝取油脂，千萬不要完全不吃油；而壞膽固醇為低密度脂蛋白膽固醇(LDL)，一般建議體內含量要小於130mg/dl, 當LDL過多時，就會在血管裡累積並提高心血管疾病風險，若想降低LDL或是膽固醇總量，主要有幾個飲食原則：
1. 增加蔬菜量，建議每餐至少半拳頭的分量，因蔬菜可以增加膽固醇從糞便排出的機率；
2. 正確選擇油，根據研究發現，攝取單元不飽和脂肪酸，能幫助降低LDL，建議大家可以選擇使用橄欖油或是苦茶油等；
3. 減少飽和脂肪酸的攝取，最好避免肥肉以及油炸物；
4. 選擇適合的健康食品。
至於選擇健康食品方面，杯蓋推薦統一陽光的高纖燕麥穀奶，此款飲品經國家健康食品認證，並擁有4大項認證，包括有助於降低血中總膽固醇、有助於降低血中低密度脂蛋白膽固醇、有助於增加血中高密度脂蛋白膽固醇、以及有助於減少發生心血管疾病的危險因子，大家不妨嘗試將這款食品適量搭配在日常餐點中。
本文經 營養師蕭瑋霖 臉書粉專《營養初 Nutrue - 營養師杯蓋》授權報導
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