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吃對就是「好膽固醇」！營養師曝「4飲食原則」降LDL

吃對就是「好膽固醇」！營養師曝「4飲食原則」降LDL
吃對就是「好膽固醇」！營養師曝「4飲食原則」降LDL

每日健康-每日都做得到的健康

一般人都會因擔心膽固醇升高，不敢多吃海鮮、炸物等，但到了天氣冷的時候，看到澎派的大餐卻又難以控制想吃美食的慾望，以致常常陷入健康和口慾中左右為難。

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很多人會認為膽固醇是負面的，不過營養師蕭瑋霖在臉書粉專《營養初 Nutrue - 營養師杯蓋》指出，其實膽固醇跟我們的身體機能息息相關，為此發文與大家分享膽固醇的重要性，以及該如何透過飲食控制好血膽固醇，同時也推薦一款能幫助控制膽固醇的好物。

營養師杯蓋（蕭瑋霖）授權提供
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營養師杯蓋（蕭瑋霖）授權提供
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膽固醇的重要性

營養師杯蓋在文中說明，人體不能缺少膽固醇，且體內膽固醇的正常含量要小於200mg/dl，若膽固醇含量大於240mg/dl就要特別注意。

大家常聽到的「好膽固醇」或是「壞膽固醇」兩者都很重要，常見好的膽固醇叫做高密度脂蛋白膽固醇(HDL)，男性體內含量要大於40mg/dl、女性則要大於50mg/dl，想提高HDL最好的方式就是增加運動、以及適量攝取油脂，千萬不要完全不吃油；而壞膽固醇為低密度脂蛋白膽固醇(LDL)，一般建議體內含量要小於130mg/dl, 當LDL過多時，就會在血管裡累積並提高心血管疾病風險，若想降低LDL或是膽固醇總量，主要有幾個飲食原則：

1.   增加蔬菜量，建議每餐至少半拳頭的分量，因蔬菜可以增加膽固醇從糞便排出的機率；

2.   正確選擇油，根據研究發現，攝取單元不飽和脂肪酸，能幫助降低LDL，建議大家可以選擇使用橄欖油或是苦茶油等；

3.   減少飽和脂肪酸的攝取，最好避免肥肉以及油炸物；

4.   選擇適合的健康食品。

 

至於選擇健康食品方面，杯蓋推薦統一陽光的高纖燕麥穀奶，此款飲品經國家健康食品認證，並擁有4大項認證，包括有助於降低血中總膽固醇、有助於降低血中低密度脂蛋白膽固醇、有助於增加血中高密度脂蛋白膽固醇、以及有助於減少發生心血管疾病的危險因子，大家不妨嘗試將這款食品適量搭配在日常餐點中。

 

本文經 營養師蕭瑋霖 臉書粉專《營養初 Nutrue - 營養師杯蓋》授權報導

營養師杯蓋（蕭瑋霖）授權提供
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