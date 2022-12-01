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「載具刺青」太高調爆紅！他遭偷刷情趣用品　網朝聖笑瘋

▲網友分享自己將「載具條碼」刺在手上，而且還真的可以使用，引起不少人熱議。（圖/網友授權提供）
▲網友分享自己將「載具條碼」刺在手上，而且還真的可以使用，引起不少人熱議。（圖/網友授權提供）

編輯中心/綜合報導

現在有許多人都習慣使用載具或是電子會員的方式進行消費，可供民眾累積點數或者存取發票等等，但拿出手機畢竟還是一道手續，近日竟然有網友發揮創意，將自己的「手機載具條碼」直接化身刺青刺在手上，結果也實際到許多店家實測，發現條碼真的有效，讓不少網友看傻眼，不過由於貼文太高調，竟然還出現「條碼盜刷」的問題，其商品內容更是讓人忍不住大笑。

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一名網友在「Dcard」貼文指出「之前就一直覺得要刺一些與別人與眾不同的圖，後來想說每次結帳要開手機用載具好麻煩，不如直接刺在身上好了！但其實在刺的時候超緊繃的，隨時撇一下可能整個刺青都浪費掉了，最後就是完成圖啦！」只見貼出的圖片，該網友真的將自己的載具條碼刺在手上。

然而他也實測許多店家，包括超商、加油站等等店家，條碼真的都刷得過去，不過該網友也表示「現在買東西刷載具店員都會透露出一種『哇靠這真的可以喔？』的表情，但我超樂在其中他們訝異的樣子，因為這樣生活有點驚喜才快樂啊！哈哈哈哈！」

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▲網友到加油站實測「刺青載具條碼」可否使用，發現可以成功刷過。（圖/網友授權提供）
貼文一出，不少網友紛紛回應「條碼只要有一根粗細或間隙不一樣就變成其他值了，這刺青師超絕」、「好好笑，好想要結帳結到你」、「原潑成功刷完載具的語氣都好開心，好可愛喔！」、「好喜歡XD但我沒有勇氣刺！你好讚」、「真的可以用欸，太酷了啦！」、「真的強到爆XD好誇張」、「載具人！我的超人！」

不過由於貼文熱度相當高，結果隔數日之後，該網友發現自己的載具系統出現莫名其妙的發票，原來是有人拿著自己的刺青圖片買東西「亂刷載具」惡搞，其中還出現「情趣用品」的相關發票內容，讓該網友傻眼的說「欸不是！到底是誰在亂刷啦！」讓許多網友對於該後續更新全部笑翻了。不過事實上，根據國稅局規定，一但發票真的中獎，歸發票持有者，也呼籲民眾，別亂刷別人的載具條碼。

另外，由於「刺青載具條碼」失敗率極高，該網友的刺青師也特別留言提醒「刺條碼之前真的要深思熟慮，因為誰都沒辦法確定刺出來能不能刷！再來就是往後載具無法使用、刺青久了模糊掉的問題，大家刺青前要先思考能不能承擔這些，不然往後的蓋圖會很麻煩也傷荷包的！」（編輯：張嘉哲）


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