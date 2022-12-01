「載具刺青」太高調爆紅！他遭偷刷情趣用品　網朝聖笑瘋

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然而他也實測許多店家，包括超商、加油站等等店家，條碼真的都刷得過去，不過該網友也表示「現在買東西刷載具店員都會透露出一種『哇靠這真的可以喔？』的表情，但我超樂在其中他們訝異的樣子，因為這樣生活有點驚喜才快樂啊！哈哈哈哈！」
貼文一出，不少網友紛紛回應「條碼只要有一根粗細或間隙不一樣就變成其他值了，這刺青師超絕」、「好好笑，好想要結帳結到你」、「原潑成功刷完載具的語氣都好開心，好可愛喔！」、「好喜歡XD但我沒有勇氣刺！你好讚」、「真的可以用欸，太酷了啦！」、「真的強到爆XD好誇張」、「載具人！我的超人！」
不過由於貼文熱度相當高，結果隔數日之後，該網友發現自己的載具系統出現莫名其妙的發票，原來是有人拿著自己的刺青圖片買東西「亂刷載具」惡搞，其中還出現「情趣用品」的相關發票內容，讓該網友傻眼的說「欸不是！到底是誰在亂刷啦！」讓許多網友對於該後續更新全部笑翻了。不過事實上，根據國稅局規定，一但發票真的中獎，歸發票持有者，也呼籲民眾，別亂刷別人的載具條碼。
另外，由於「刺青載具條碼」失敗率極高，該網友的刺青師也特別留言提醒「刺條碼之前真的要深思熟慮，因為誰都沒辦法確定刺出來能不能刷！再來就是往後載具無法使用、刺青久了模糊掉的問題，大家刺青前要先思考能不能承擔這些，不然往後的蓋圖會很麻煩也傷荷包的！」（編輯：張嘉哲）