LINE「照片過期」打不開超煩！1招神解　內行爽用好幾年

星巴克今起60家門市設「循環杯」　App借用每杯再省10元

▲星巴克響應環保減塑，今確定擴大「循環杯服務」達成60家門市，並將持續拓點、於2023年底達成全門市皆能提供循環杯服務。只要使用官方APP每杯預扣押金50元即可租借循環杯，之後購買飲料就能享有環保杯折扣「每杯省10元」。（圖／台灣星巴克提供）
▲星巴克響應環保減塑，今確定擴大「循環杯服務」達成60家門市，並將持續拓點、於2023年底達成全門市皆能提供循環杯服務。只要使用官方APP每杯預扣押金50元即可租借循環杯，之後購買飲料就能享有環保杯折扣「每杯省10元」。（圖／台灣星巴克提供）

記者蕭涵云/台北報導

星巴克響應環保並致力於減塑政策，自7月宣布已於後山埤及桃園縣府兩家門市導入循環杯機台後，今（1）日確定擴大「循環杯服務」達成60家門市，並將持續拓點、於2023年底達成全門市皆能提供循環杯服務。最棒的是，只要使用官方App每杯預扣押金50元即可租借循環杯，之後購買飲料就能享有環保杯折扣「每杯省10元」；而且於借杯日起7天內臨櫃環杯，就能退回預扣押金至會員帳號。

我是廣告 請繼續往下閱讀
星巴克積極致力於環保，並呼應全球星巴克將於2030年前將碳排放量、用水量和垃圾量減少50%的承諾，為鼓勵大家使用隨行杯，更是市場中第一個以折抵方式，來推行使用隨行杯以降低紙杯用量的企業，只要消費者自行攜帶可重複使用材質的容器至星巴克門市購買咖啡飲料，即可享有10元的環保回饋。

自7月宣布已於後山埤及桃園縣府兩家門市導入循環杯機台後，今更宣布即日起擴大循環杯專案導入桃園地區48家門市、內湖8間門市及台北時代、時代B2門市，目前總計達60家星巴克門市提供「循環杯服務」，並將於2023年陸續導入其他門市，至明年底可望達成星巴克全門市皆能提供「循環杯服務」，方便消費者一起促進環境永續。

顧客只要至有導入循環杯計畫之門市，登入星巴克App，每杯預扣押金50元即可租借循環杯；租借好循環杯之後，就能點購咖啡飲料享有環保杯折扣「每杯省10元」！而且只要於借杯日起7天內，攜帶星巴克循環杯回60家已導入循環杯專案的星巴克門市臨櫃還杯；或於門市內的KIOSK還杯機台，先掃瞄星巴克App內的還杯辨識碼，再掃描杯子上的QR Code，也可進行自助還杯。

尤其現在星巴克正推出星巴克數位體驗天天抽「買1送1」優惠，即日起至12/28(三)，進入「HOLIDAY YOUR WAY耶誕數位體驗」活動網頁，滑滑手指參與小遊戲並完成任務就能抽「全品項買1送1、第2杯半價」等好康。最划算記得搭配星巴克「循環杯服務」，買1送1優惠的第一杯飲料還能再折10元，（由於贈送的第二杯價格為0，便無法再享環保回饋；若贈送的第二杯有加價換購燕麥奶等服務，才能再享環保回饋）。

每天玩玩小遊戲、完成任務就能抽獎，包括全品項買1送1、第二杯半價等划算好康都能輕鬆領取，今年總共能連續喝上29天優惠，天選之人簡直整個12月都有喝不完的星巴克，現在就來試試手氣吧！

成功於借用七日內歸還循環杯後，系統還會將預扣押金退回至會員帳號，等於不用花錢就能租借並使用星巴克「循環杯服務」，響應環保還能方便獲得購買咖啡飲料優惠。而大家關心的循環杯清潔，星巴克會將回收循環杯依照政府相關作業指引，進行洗滌及有效殺菌，並定期送第三方單位SGS檢驗清洗品質，確保循環杯衛生安全無虞。

▲果然是擁有眾多美杯產品的星巴克，循環杯的霧面設計頗有質感。（圖／台灣星巴克提供）
▲果然是擁有眾多美杯產品的星巴克，循環杯的霧面設計頗有質感。（圖／台灣星巴克提供）
▲星巴克門市內也設有KIOSK還杯機台，可自行掃描QR Code還杯。（圖／台灣星巴克提供）
▲星巴克門市內也設有KIOSK還杯機台，可自行掃描QR Code還杯。（圖／台灣星巴克提供）
▲星巴克「HOLIDAY YOUR WAY 耶誕數位體驗」，爽喝29天。（圖／翻攝自星巴克活動網站）
▲星巴克「HOLIDAY YOUR WAY 耶誕數位體驗」，爽喝29天。（圖／翻攝自星巴克活動網站）

星巴克耶誕數位體驗「買1送1」爽喝29天　cama全店85折

台北101「雙跨年」！聖誕狂歡到元宵　高空煙火派對秒殺

全家開燒肉店！280元起「限2天9折」　白飯味噌湯吃到飽

壽司郎推4款海膽、赤蝦2貫60元！鐵粉敲碗成功爽吃19天

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀