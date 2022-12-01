星巴克今起60家門市設「循環杯」　App借用每杯再省10元

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自7月宣布已於後山埤及桃園縣府兩家門市導入循環杯機台後，今更宣布即日起擴大循環杯專案導入桃園地區48家門市、內湖8間門市及台北時代、時代B2門市，目前總計達60家星巴克門市提供「循環杯服務」，並將於2023年陸續導入其他門市，至明年底可望達成星巴克全門市皆能提供「循環杯服務」，方便消費者一起促進環境永續。
顧客只要至有導入循環杯計畫之門市，登入星巴克App，每杯預扣押金50元即可租借循環杯；租借好循環杯之後，就能點購咖啡飲料享有環保杯折扣「每杯省10元」！而且只要於借杯日起7天內，攜帶星巴克循環杯回60家已導入循環杯專案的星巴克門市臨櫃還杯；或於門市內的KIOSK還杯機台，先掃瞄星巴克App內的還杯辨識碼，再掃描杯子上的QR Code，也可進行自助還杯。
尤其現在星巴克正推出星巴克數位體驗天天抽「買1送1」優惠，即日起至12/28(三)，進入「HOLIDAY YOUR WAY耶誕數位體驗」活動網頁，滑滑手指參與小遊戲並完成任務就能抽「全品項買1送1、第2杯半價」等好康。最划算記得搭配星巴克「循環杯服務」，買1送1優惠的第一杯飲料還能再折10元，（由於贈送的第二杯價格為0，便無法再享環保回饋；若贈送的第二杯有加價換購燕麥奶等服務，才能再享環保回饋）。
每天玩玩小遊戲、完成任務就能抽獎，包括全品項買1送1、第二杯半價等划算好康都能輕鬆領取，今年總共能連續喝上29天優惠，天選之人簡直整個12月都有喝不完的星巴克，現在就來試試手氣吧！
成功於借用七日內歸還循環杯後，系統還會將預扣押金退回至會員帳號，等於不用花錢就能租借並使用星巴克「循環杯服務」，響應環保還能方便獲得購買咖啡飲料優惠。而大家關心的循環杯清潔，星巴克會將回收循環杯依照政府相關作業指引，進行洗滌及有效殺菌，並定期送第三方單位SGS檢驗清洗品質，確保循環杯衛生安全無虞。