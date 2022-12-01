T1／寫信給魔獸!　聯盟將設置專屬郵筒

T1職籃聯盟桃園雲豹日前網羅霍華德，掀起魔獸旋風，也讓T1聯盟瞬間翻紅，聯盟也打鐵趁熱，在12月舉辦「你是怎洋」洋將主題月，除了揭露T1聯盟洋將私底下不為人知的一面，也邀請球迷到球場留言，陪伴來自異地的外援度過歡樂溫馨的聖誕佳節。
記者廖聿偉/綜合報導
12月對歐美國家而言，是親朋好友團聚的日子，今年T1聯盟與六支球團攜手，特地在充滿節慶氣氛的12月舉辦洋將主題月活動，以「你是怎洋！就怎樣！」為標語，特別以外國腔調呈現，不以入境隨俗為理所當然，唯有做自己、表現出最真實姿態，才能展現個人獨特的風格魅力。而T1聯盟也將蒐集洋將們場外的花絮故事，讓球迷全方位了解在台征戰的洋助人。
聯盟也藉由活動來陪伴無法與家人團聚的外援們，將於六隊主場現場設置專屬郵筒，只要在各主場留言給洋將，不只可以立即讓這些洋助人感受到台灣人的溫暖，球迷亦可立即兌換插畫家手繪洋將主題明信片與Mrs.Fields手工餅乾。
洋將主題月分別於12/3、4 在台灣啤酒英熊主場，12/16、18 在桃園永豐雲豹主場，12/24、25 在新北中信特攻和臺南台鋼獵鷹主場，12/31、1/1 在臺中太陽主場，最終場則為1/7、8 在高雄全家海神主場舉行。