循環杯來了1／手搖飲年產40億個垃圾　業者新系統助減量

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2016年從台南發跡的好盒器，由一群擁有設計背景的大學同學共同創立，目的想要解決「為了被丟掉而被製造出來」的一次性杯問題，開始研究並推行循環杯。在台南實行了一段時間之後，兩年前北上，與台北市環保局、桃園市環保局等多個地方政府、以及大型通路如麥當勞等合作，在台北市公館商圈、桃園市府周圍推行循環杯。
好盒器共同創辦人宋宜臻受訪指出，一次性容器會被廣泛使用是時代的產物，1955年美國雜誌《生活Life》刊登了這樣的一張照片：一個家庭將拋棄性塑膠容器拋向空中慶祝，象徵時間自由、不再被家務束縛，「在那個時代它有它的時代意義在，也不是一個對或錯的問題」。
「但是到了我們這個時代，我們要處理的可能反而就是環境的問題，可能一次性容器在我們這個時代已經不是最佳解了，它在那個時代是、但在這個時代不是。」宋宜臻說，這個時代有比較好的科技技術，當面臨環境問題，因而要去重新思考外帶是否有不使用一次性容器的方法，「那我覺得循環容器可能是其中一個方法。」
「這其實是消費的革命時代！」循環杯業者、環海淨塑品牌行銷經理李佩郁表示。環海淨塑推出「塑環真」循環容器品牌，在與全家便利商店討論研發逾一年後，今年3月率先於新北市板橋的門市導入，至同年10月底，全台已有近270家全家門市提供「塑環真」循環杯讓大眾租借使用。
「塑膠本身沒有罪，只是可能使用方式不對而已。」李佩郁說，台灣人喜歡喝咖啡或是手搖飲，「我們真的很想要取代塑膠這樣子的方式」、「希望可以用借用的方式，讓大家不要用紙杯、或是塑膠杯，可以用循環杯，以借用的方式打造出一個循環的體制，大家借用杯子過後，經過回收系統再經過清潔，可以再重複使用。」
為了減少一次性杯的使用，環保署推出「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」政策，除了今年7月起要求提供消費者自備飲料杯優惠5元的措施外，更要求連鎖便利超商及連鎖速食店，明年1月1日起，需在至少5%的門市提供免費循環杯供消費者借用，提供循環杯的門市佔比逐年增加，一次性杯年度減量率要達到15%，減量率要求也是逐年增加。
「循環杯」是什麼？民眾多還不太熟悉。根據環保署的定義，循環杯指的是「店家提供可重複清洗使用之飲料容器及杯蓋」，隨後環保署也在新聞稿中進一步解釋，循環杯其實就像餐廳內用餐具一樣，民眾外借杯子享用完飲料後再歸還，可減少一次性垃圾產生，讓環境無負擔。
因應民眾對於這種重複性使用的飲料杯所提出的疑問，宋宜臻指出，好盒器在推廣的過程中，收到最多的消費者問題就是食安疑慮，所以他們配合食藥署的要求，找清洗廠商及進行第三方檢驗，就是希望讓民眾安心，而環海淨塑做得更徹底，建置了全台灣迄今唯一一條專門清洗循環杯的清洗產線。
除了業界的努力，環保署也在11月發布「循環（外借）杯良好服務指引」，強調循環杯的清洗流程須符合衛福部的「餐具清洗良好作業指引」，盼消除民眾疑慮、進而有意願使用循環杯。
食安問題固然是政府及業者必須要克服並向消費者說明的議題，然而此議題之外，對於整個產業的供應鏈是否已成熟健全、是否足以因應政策要求的通路業者須達到的供應量體，綠色和平減塑專案主任唐安表示擔憂。
唐安指出，目前產業建置還不完全，不只民眾對於循環杯都還不熟悉，投入這個領域的企業也很少，「我們未來會越來越需要這樣子的產業，我覺得現在比較缺乏的可能就是對於這個產業，我們該怎麼樣投入資源或是補助」。
「真的在投入這個算是比較新的商業模式的企業，並沒有到很多，應該不超過五家。」唐安認為，台灣未來會越來越需要循環產業，如何投入資源讓產業繼續擴大，不要只是現在的這幾家在做而已，「我覺得後續政府需要投入更多資源」。
整個循環杯產業，包括生產、物流、回收逆物流、最後到清洗，供應鏈上的業者都要因應新的商業模式，缺一不可。被問及台灣的循環杯供應是否足以達到政府希望達到的量，宋宜臻說，這是雞生蛋、蛋生雞的問題，在沒有需求被訂定出來之前，大家都在觀望，要進一步跳入比較困難一點，「但在政策訂下來之後大家紛紛跳進來了。」
她進一步舉例，過去政策未推出之前，好盒器去向清洗業者談合作時，往往因為需清洗的杯子數量不夠而遭拒，「沒有供應，也就沒辦法給出服務」，但在政策定出來了以後，供應鏈上的廠商看到未來的需求量，便開始研發因應，「我覺得那個供應量是會給得出來的。」
李佩郁也提出類似看法，她認為目前業者及供應鏈還正在因應法規慢慢開始做，啟動性還是需要有一些時間，目前就是營造出希望大家可以加入循環杯這個產業的氛圍。「最困難的部分其實是物流」，李佩郁指出，一般提到逆物流多是指退貨，但是如果逆物流要處理的是使用過的杯子，就不太方便，「真的蠻麻煩的」。環海淨塑目前依靠全家的物流體系進行循環杯的供應，未來若要擴大提供循環杯的通路，勢必要進一步解決物流問題。
要讓循環杯的商業模式運作起來，供應鏈是一大挑戰，業者們也都在想盡辦法克服找解方。但除此之外，要讓循環杯達到循環的關鍵，其實是民眾要願意去使用。
被問及現行政策還缺哪些配套措施，李佩郁直言，期許政府在循環杯政策上，應多透過管道好好去宣傳推廣，「好的事情可能說一次只有一些人聽，但如果說第二次說第三次說第四次，十次，那就可能更多人聽到了，所以我們希望他們可以一直、一直宣傳這件事情，把這件事情變成生活的常態，普及這件事情。」
「循環這個概念，就是必須要具備規模，才能帶來方便性。」麥當勞採購物流管理部資深經理廖喬偉指出，要讓民眾願意使用循環杯，就要讓循環杯的租借站點夠多、夠密集，才會夠便利，當使用率高了，企業投入成本有回收，才會促成一個好的循環。
對於布點要足夠密集一事，唐安舉Youbike及共享機車為例說明，循環杯的概念有些類似，因此她認為前期需要政府投入資源，讓循環杯在各個城市都很容易租借，「這樣才會有更多人會去使用這樣的服務」。擴大服務範圍、讓民眾知曉循環杯的存在，是當務之急。
環保署資源回收管理基金管理會執行秘書王嶽斌受訪回應，除了舉辦循環杯良好服務標誌票選活動之外，明年一月一日起政策上路後，會與通路業者們合作推出一系列體驗活動，「我們不會只有做一次，我們會有一波兩波三波」，活動詳情還待討論。
王嶽斌強調，需要持續的推廣才會導致行為的改變，希望透過與業者合作，讓民眾在沒有自備杯但還是想要做環保的時候，願意去使用循環杯，這需要一些體驗活動，讓民眾了解循環杯的方便性、並且安心使用，這不是一次性的活動可以處理的，希望持續跟業者合作。「希望這個東西慢慢的推廣，慢慢讓大家可以接受」，王嶽斌說。
《NOWnews今日新聞》日前也實地到台北市公館商圈的循環杯租借機台外直擊，觀察約20分鐘，期間皆無人前來借用或歸還循環杯。儘管明年1月起，連鎖便利超商及速食店依規定須在一定比例的門市提供循環杯服務，但是距離循環杯普及、民眾養成使用循環杯的習慣，還有一段路要走。