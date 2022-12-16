循環杯來了2／鼓勵民眾使用　目標媲美「無印良品質感」

我是廣告 請繼續往下閱讀
宋宜臻進一步指出，PP的缺點就是比較貴，「所以大家會盡可能地不要用那麼多的料去製造一個產品」，換句話說，當製作一次性飲料杯時，因為只使用一次就會被丟棄，所以大多材料會用的比較少、杯子非常薄，因此不耐用。而好盒器研發的循環杯，使用比較多的原料、杯體較厚較堅固，再加上一些設計細節防撞，讓杯子可以重複使用。
「一開始設計的時候知道這個東西只要用一次，所以就會盡可能地想辦法不要用那麼多料，所以它就也因此不堅固不耐用，那它的特性就是變成用一次就得要丟掉。」宋宜臻說，「但是當把這個材料做到比較厚、各種像是轉角知道會比較容易碰撞的地方，都會做一些形狀上的處理，這個東西就可以重複使用。」
針對PP塑膠的應用，宋宜臻舉日本品牌無印良品為例，無印良品不管是在餐具或文具製作上，都大量地使用PP塑膠，「而且把PP用到很有質感，我們也是朝著他們的方向去處理我們的容器。」
「希望我們做出來的東西，讓大家看到就知道是可以不斷重複使用，而且也願意珍惜每一次使用，而不會想要用一次就丟掉，或是用一次就破（掉），避免比較不珍惜地去耗損它」，宋宜臻期許好盒器能夠設計出讓大眾願意珍惜使用的杯子。
環海淨塑品牌行銷經理李佩郁則提出另一個決定使用塑膠製作循環杯的原因，除了因為塑膠夠輕盈方便，最重要的原因是它可以回溯到塑膠原粒，回收後再製成其他物品。
「其他的材質可能就沒有這樣的特性，可塑性不高，我們還是希望在借用循環當中，最終壽命結束的一刻，還有機會變成其他的產品，延續原本原料的壽命」，李佩郁說。
談及循環回收，李佩郁指出，環海淨塑選擇將杯子製作成白色，而不是其他更吸引人的顏色，是經過一番考量的，因為若讓塑膠上色，對於後續的回收來說，要先去除顏色雜質才能回溯成原粒，回收再製的門檻更高、成本也相對高。
「我們的杯子怎麼長這麼簡單、這麼樸素純淨？為什麼不要有一個大家喜歡的馬卡龍色？那都是有原因的，因為如果上了色，就很難還原成原粒，也就是為什麼我們的再製率這麼低的其中一個原因，就是技術跟成本的關係」，李佩郁表示。
除了杯身設計，細看此次環保署的政策，會發現環保署將循環杯身及杯蓋的推動時程分開，要求業者最晚可以至2024年才全面使用可重複清洗的循環杯蓋。
對此，環保署解釋，杯蓋與杯身不同，杯身多為圓筒狀容器，目前已有自動清洗設備可以清洗，而杯蓋部分須考量蓋上後的密封程度，避免飲料溢出，又要方便可以不使用吸管直接飲用，增加了許多不易清洗的構造，就現行自動清洗設備而言不易處理，經與業者溝通尚須一定時間研發，故將杯身與杯蓋規範時程分開辦理。
已經投入循環杯研發多年的宋宜臻談到杯蓋的研發，她說，好盒器為了考量緊密性、不會露灑等，設計出的杯蓋是三件式，讓杯蓋可以徹底拆卸及清洗。環海淨塑則表示，預計明年初會將杯蓋研發出來。