LINE可直接刪好友了！內行傳授「3步驟」：完全阻擋訊息
通訊軟體LINE自從問世後，就迅速廣為流傳，也成為台灣人最主要使用的訊息媒介之一，近日就有一名網友發現，過去使用LINE要刪除好友時，必須透過隱藏或是封鎖才能進行，但現在已經可以從名單內選取刪除好友，讓用戶在整理好友名單時方便許多。
編輯中心/綜合報導
該名網友在PTT貼文，他以「LINE好像可以刪除好友了？」為題，表示前晚在整理LINE的好友名單時，發現現在可以直接刪除好友，「系統會跳提示問說是否要解除與OO的好友關係」，讓他好奇問：「請問有人測試過這是真的刪除，還是跟之前一樣只是假刪除，要真刪除還是要先隱藏後再刪？身邊沒有人可以測試，想問有沒有人嘗試過的，謝謝！」
貼文一出，不少已知用火的網友們熱心回覆，「你是安卓還是蘋果，我記得蘋果早就可以直接刪了」、「可以直接刪，蘋果」、「安卓也可以刪很久了，記得今年有一次整理就看到刪除選項了」、「我也是去年才知道有刪除以前只有隱藏跟封鎖，硬要二分很白痴」、「安卓刪除好友功能很久了，但其實就跟隱藏後刪除是一樣的」、「新版本可以直接刪了，舊版本要隱藏，不過確實是單方面的因為畢竟不是社群網站」。
但也有網友提醒，雖然現在刪除好友不必再透過隱藏或是封鎖功能，但即使單方面刪除好友，對方的好友名單內仍有你的名字，也可以繼續傳訊息，不等於完全解鎖好友關係，若是不想收到對方訊息，必須點選「設定」後，選取「隱私設定」，並開啟「阻擋訊息」，才可以避免接收非好友的陌生訊息。（編輯：賴禹妡）