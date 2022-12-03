曙光還有分種類？跨年看日出「2知識」必學：不懂白追了
2022年已到尾聲，歲末年終意味著激情的跨年又要來了，而除了演唱會和煙火秀外，「迎曙光」、「追日出」也是民眾最愛的行程之一，對此中央氣象局也有計算出「2022年最晚日落」和「2023年最早日出」的時間點。不過在熱血追日前也要了解，其實曙光和日出兩者是不同的東西，光是曙光就有3種，日出日沒時間點也會因地點、高度而有所差異。
記者張志浩/綜合報導
台北市立天文館指出，曙光分為「民用曙光」、「航海曙光」、「天文曙光」；一般民眾在觀賞的民用曙光，是指太陽中心點在地平線下6度，地平線與地面景物已可清晰看見的時刻；航海曙光是太陽中心點在地平線下12度，天空與海洋的分界可隱約辨識的時刻；天文曙光則是太陽中心點在地平線下18度，天空中的6等星開始受到光害的影響而消失的時刻。而日出，就是太陽從地平面冒出的時刻。
台北市立天文館表示，日出及曙光時間除了受地點的經緯度而有所差異之外，還會受到地理高度的影響；以台灣來說，海拔100公尺處所看到的日出時間比平地早了大約1分半鐘，1000公尺則提早約6分半鐘，若是4000公尺的高山則足足提早11分半鐘。而在小區域內，每向東1公里，日出時間大約提早2.4秒，每向南1公里則大約提早1.1秒。
根據中央氣象局計算，2023年本島平地「最早日出」時間點則是早上6時35分，地點位於台東三仙台和屏東鵝鼻，不過台灣自2000以來，每年元旦東邊海面地平線上都有雲層，導致本島沒再出見過「海面地平線日出」，導致看見太陽時，往往都是從雲的上方出現，時間點也比預估晚上許多，因此今年想第一時間追日，還是得碰碰運氣了。