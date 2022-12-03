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突然變瘦別高興！醫曝大腸癌「8徵兆」：有症狀已中晚期

▲十大癌症榜首「大腸癌」已連續14年蟬聯第一，成為國人的「癌王」，諸多名人都因此病因離世。（示意圖／取自photo AC）
▲十大癌症榜首「大腸癌」已連續14年蟬聯第一，成為國人的「癌王」，諸多名人都因此病因離世。（示意圖／取自photo AC）

編輯中心/綜合報導

十大癌症榜首「大腸癌」已連續14年蟬聯第一，成為國人的「癌王」，諸多名人都因此病因離世。對此，謝文斌醫師也提醒，大腸癌早期並無症狀，臨床遇到有「明顯症狀」的病人，多已是中晚期大腸癌，因此平時可以多加留意身體是否出現「8大徵兆」預防。

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據民國108年衛福部的資料顯示，2019年大腸癌發生人數為17,302人，平均每天有47人罹患大腸癌，是第一名的癌症，多發生在50歲以上，男性的大腸癌發生率和死亡率都是女性1.5倍。

台北市立聯合醫院中興院區消化內科主治醫師謝文斌也指出，大腸癌早期雖並無明顯疼痛感覺，但卻有幾個主要常見的情形，如「大便中有血或黏液、排便習慣改變（一下子腹瀉，一下子便秘）、大便變細小、經常性腹瀉或便秘、體重減輕、貧血、裡急後重（排便排不乾淨）」。

▲衛生福利部106年癌症登記報告，十大癌症發生人數，仍由大腸癌奪冠。（示意圖／取自pixabay）
▲據民國108年衛福部的資料顯示，2019年大腸癌發生人數為17,302人，平均每天有47人罹患大腸癌，是第一名的癌症。（示意圖／取自pixabay）
謝文斌補充，自己臨床遇到有明顯症狀的病人，很多都已經進展到中晚期，治療起來複雜且困難，且治療過程與結果對病人和家屬都是一個沉重負擔。

其實大腸癌是可以藉由定期接受篩檢而早期發現並治療的一種疾病，據統計，早期的大腸癌如果妥善治療，存活率高達90%以上。根據歐美國家經驗，每一至二年接受糞便潛血篩檢約可下降18%至33%的大腸癌死亡率。

謝文斌也提到，若糞便潛血檢查呈陽性，應進一步接受大腸鏡檢查，大腸鏡的好處是檢查過程若發現病兆或瘜肉，可以直接取樣做切片或將它切除，因為大腸癌主要是由大腸內的腺瘤瘜肉癌化所造成，因此如能早期發現腺瘤瘜肉並予以切除，可以減少大腸癌的發生。

而想預防預防大腸癌，除平日要多攝食蔬果以及運動外，目前國健署也有補助50～74歲民眾，每2年1次免費糞便潛血檢查，早期發現大腸癌病變，早期診治。（編輯：潘毅）

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