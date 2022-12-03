突然變瘦別高興！醫曝大腸癌「8徵兆」：有症狀已中晚期

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台北市立聯合醫院中興院區消化內科主治醫師謝文斌也指出，大腸癌早期雖並無明顯疼痛感覺，但卻有幾個主要常見的情形，如「大便中有血或黏液、排便習慣改變（一下子腹瀉，一下子便秘）、大便變細小、經常性腹瀉或便秘、體重減輕、貧血、裡急後重（排便排不乾淨）」。
謝文斌補充，自己臨床遇到有明顯症狀的病人，很多都已經進展到中晚期，治療起來複雜且困難，且治療過程與結果對病人和家屬都是一個沉重負擔。
其實大腸癌是可以藉由定期接受篩檢而早期發現並治療的一種疾病，據統計，早期的大腸癌如果妥善治療，存活率高達90%以上。根據歐美國家經驗，每一至二年接受糞便潛血篩檢約可下降18%至33%的大腸癌死亡率。
謝文斌也提到，若糞便潛血檢查呈陽性，應進一步接受大腸鏡檢查，大腸鏡的好處是檢查過程若發現病兆或瘜肉，可以直接取樣做切片或將它切除，因為大腸癌主要是由大腸內的腺瘤瘜肉癌化所造成，因此如能早期發現腺瘤瘜肉並予以切除，可以減少大腸癌的發生。
而想預防預防大腸癌，除平日要多攝食蔬果以及運動外，目前國健署也有補助50～74歲民眾，每2年1次免費糞便潛血檢查，早期發現大腸癌病變，早期診治。（編輯：潘毅）