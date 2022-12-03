剛拜完月老！她拿糖給心儀男「遭嗆噁心」 網驚：真靈驗
許多單身男女為了獲得好姻緣，都會前往月老廟祈求、拜拜。就有位女網友發文，近日拜完月老後，大膽向曖昧對象示好，反遭嗆「很噁心」，而細節曝光後，立刻讓不少網友讚嘆「月老真的很靈驗」。
編輯中心/綜合報導
一位女網友在論壇Dcard上訴苦「最近我單戀上一個水瓶男，對方或多或少也知道了我的好感，而我禮拜日去拜了月老祈求姻緣」。拜完月老後，原PO為了不浪費，也將供品分給親友們吃，也順勢拿了月老給的糖果給心儀的水瓶男。沒想到男方先是疑問「為什麼會有這個糖果？」原PO照實回答「我去拜月老換回來的糖果」。
沒想到下一秒這水瓶男竟回應「那我不吃了，感覺你有下符，如果不小心吃了愛上妳怎辦，好噁心喔」，甚至還四處張揚此事當成消遣，原PO表示不悅後，男方卻辯稱「就聊聊天講幹話而已，沒這麼嚴重」。這一連串踐踏心意的舉動也讓原PO瞬間「暈船變下船」，不禁感嘆「這一刻突然覺得我好蠢，眼睛瞎了，從明天開始，他不是我喜歡的男生了」。
不少網友也紛紛安慰「那月老蠻準的，拜完馬上幫妳斬斷孽緣」、「明知道你喜歡他還故意講那麼難聽的話」、「往好處想，月老幫你斬爛桃花」、「月老幫你排除了爛桃花，真的很靈驗」。（編輯：潘毅）