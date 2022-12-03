賓士女雨天違停被叭！他見「下車1幕」愧疚：該道歉是我
台灣地狹人稠，路上時常會出現違規車輛，就有一名網友，日前遇到一台賓士車違停在擁擠的路上，當下以為對方僅是圖方便，便按了2下喇叭，沒想到下秒竟見到一名女子下車，並抱下行動不便的少年，讓目睹這一幕的原PO十分愧疚，立馬到臉書社團發文道歉，最後女車主也現身回應。
編輯中心/綜合報導
一名網友在臉書社團「汐止集團」中發文，他表示前日晚間7時許，在秀峰路烤雞店前，遇到一位賓士車違停，原以為對方是為了方便，才違停在這條擁擠的路上，便在當下他按了2次喇叭，沒想到後來目睹車上一名女子抱下行動不便的少年，「我才知道原來您是為了這位青少年所以暫停在路上」，讓他事後在臉書發文向這位女車主道歉：「在這個下雨的天氣您們辛苦了，也謝謝您還特地跑過來跟我道歉，其實該道歉應該是我。」
貼文一出，網友紛紛感動留言，「汐止人很溫暖⋯好棒」、「推推…希望車主可以看到」、「有時候有耐心，多等一下下真的就會看到全貌」、「互相體諒，這世界更美好」、「這個世界，還是充滿了愛心」、「好溫暖，世界需要多一些包容與愛」、「我們的不方便可能只是一下子，但人家的不方便可能要一輩子…大家多一點同理心，這個世界會更有溫情」。
而該名女車主也現身留言區回應，「謝謝，我才不好意思，我是那位女車主，因為孩子是腦性麻痺行動不方便，加上下雨，我怕他淋雨感冒，才會停在擁擠的路上抱孩子下車，謝謝您的體諒」。
不過根據交通部「道路交通管理處罰條例」第56條，汽車駕駛人在禁止臨時停車處所停車，處新臺幣六百元以上一千二百元以下罰鍰，提醒民眾仍應遵守交通規則。（編輯：賴禹妡）