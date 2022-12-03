影城推爆米花裝滿不限容器！3男「搬1600L大缸」暖曝理由
日前越南一家電影院推出看電影送爆米花「不限容器」，當時該地民眾出動各種奇葩大容器引發討論。而今（3）日喜樂時代影城高雄總圖店也推出相似活動，現場也真的出現民眾拿出大容器來參與，其中更有3位男子推來1600L大缸，背後理由也有些暖心。
編輯中心/綜合報導
喜樂時代影城高雄總圖店今日盛大開幕，因此推出只要買2張電影票加50元，就能「自備容器爆米花裝到滿」的一日限定活動，消息曝光後，引發不少民眾笑稱「不要挑戰台灣人的極限」。
而今（3）日活動正式展開後，真的有不少民眾前往捧場，更有網友在《爆廢公社二館》發文，自己在影城現場目擊，有3位男子推來「1600公升的大缸」來參與活動，一旁其他民眾看著大量爆米花裝入，也紛紛發出讚嘆聲。
據《ETtoday新聞雲》報導，3位推來「1600公升的大缸」的陳男透露，這個1600公升耐酸桶，是為了本次活動特別購入，桶子售價3900元、運費1700元，今天甚至是特別開小發財車才搬到現場。被問到「這麼大量的爆米花3人吃的完嗎？」一行人則坦言，此行來並非為了看電影，而是為了做公益，買完票後，會贈票給現場的其他人，而爆米花則會拿到駁二，免費分送給街友或小孩子，並有顧及到衛生問題，已準備好上千個小袋子準備分裝，繼續散播歡樂。（編輯：潘毅）