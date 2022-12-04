網嗆汪小菲「婚內出軌」！竟釣大S比讚 深夜停戰又刪文
女星大S（徐熙媛）和前夫汪小菲離婚後風波不斷，近日又因為生活費的問題鬧得沸沸揚揚，大S直接發出買房貸款明細，讓汪小菲砲轟大S是「睜眼說瞎話」，瞬間又引起話題。然而，就有網友留言暗嗆汪小菲「你婚內出軌還得性病」，結果引來大S親自回應，而汪小菲深夜又發停戰文透露「想結束一切」，不過隨即又刪文，讓外界霧裡看花。
編輯中心/綜合報導
原本大S與前夫汪小菲在經過一番爭吵後，僅剩下前婆婆張蘭不斷在直播中放話嗆聲，不過大S（3）日不再容忍，曬出購屋明細以及汪小菲借據反擊，讓汪小菲再度爆氣，狠嗆大S睜眼說瞎話，還公開離婚協議書內容以及離婚後大S刷他卡的購物明細，兩方各說其詞再度掀起話題。
而就有網友在大S的IG留言「你婚內出軌還得性病，人家花你100多萬是報復性消費，剛好而已」釣出大S親自回應表示「你懂（加上比讚表情符號），自此不回了。花錢買那麼多水鬼，自費唇舌，套句酸辣粉的話：我們要用法律保護自己」不過目前大S已經關閉IG評論。
而汪小菲在今（4）日半夜12點36分也更新微博表示「親愛的徐熙媛，和各位博友，我不管你和這個光頭什麼關係，你開心就好，但是我不想我們的一切成了談資（茶餘飯後的話題），我真的想結束這一切了.....咱們在一起的時候誰都沒傷害過誰，我知道你連表都不會看，但是你能把你那個助理偉琪的矯情勁說好嗎？所以，咱們不會也不要傷害對方，就讓一切過去吧，都成風了。」不過隨即又刪文，讓網友不懂到底是什麼情況。（編輯：張嘉哲）