大S為何狂酸汪小菲「愛新覺羅汪」？原因網驚呆：太狠了
女星大S（徐熙媛）與前夫汪小菲近日因為婚後協議中「生活費」問題吵得可兇！大S日前不再容忍前婆婆張蘭不斷開直播詆毀，公開汪小菲向她借錢的借據以及買房自己付錢的明細，又掀起話題。然而值得注意的是，大S在文章以「愛新覺羅汪」來指稱汪小菲，讓網友好奇為何有其說法，引起討論。
編輯中心/綜合報導
大S日前揭露證據，先是公開買房明細表示「兩套房皆為本人貸款購置，愛新覺羅汪挑好，我買單，心疼聲嘶力竭賣酸辣粉的被兒坑」；接著又公開汪小菲向她借錢的借據提到「這借據為愛新覺羅汪親筆寫下，事隔至今只還了500萬元，嫁入豪門真是穩賠，現在祖宗十八代都被毀謗，無語，難怪軟飯賣的駕輕就熟」。
由於兩則貼文，大S都稱汪小菲「愛新覺羅汪」，讓不少網友看不懂其意境，結果一翻找來源，有人發現是當年大S剛要跟汪小菲結婚時，張蘭就曾經在節目就先下馬威表示自己是「滿族人」，張蘭也一直以「貴族血統」來抬舉自己的兒子素質，當時汪小菲、張蘭到大S家吃飯，還特別叮囑S媽要好好照顧我們家「滿族人」，結果S媽神回應表示「我聽不懂」便一句「我們家就是不滿足人」應答，讓張蘭直接傻眼。
片段被挖出之後，不少網友紛紛叫好「一開始還不知道為何是愛新覺羅汪，現在都懂了，徐熙媛太狠了！」、「大S絕對是個狠角色啊！」、「這一酸可以說是相當致命」、「真的是嫁豪門穩賠啊，不是愛新覺羅後代嗎？」、「我願封大S為鈕鈷祿熙妃！還不讓愛新覺羅汪趕緊退下去！」、「熙菲傳上演囉！愛新覺羅汪真的快輸了」。（編輯：張嘉哲）