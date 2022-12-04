汪小菲反擊大S「爆2大問題」！圈內人震撼：最後一招狠毒
女星大S（徐熙媛）與前夫汪小菲近日因為婚後協議中「生活費」問題吵得沸沸揚揚，大S日前不再容忍前婆婆張蘭不斷開直播詆毀，公開汪小菲向她借錢的借據以及買房自己付錢的明細，讓汪小菲怒嗆是「睜眼說瞎話」，不過汪小菲也在一連串反擊當中，意外洩出2大問題。
編輯中心/綜合報導
大S日前在臉書上先公開了自己出錢買房明細，隨後又曬出汪小菲向她借錢的借據，讓汪小菲反擊怒嗆「你今天睜眼說瞎話，咱們買的那個房子時，我在台灣都沒有賬戶！我賣了畫，都匯到你永豐銀行！首付交了兩個多億，後來酒店有了賬戶，就從酒店付的房貸，當時酒店開業差點兒資金，從大陸匯不來錢！你以為匯款那麼容易嗎？我讓你幫我度過一下」並直指當時離婚大S自己說不需要還，如今出爾反爾。
然而在汪小菲回擊之後，除了兩人感情受到關注外，大陸不少博主都發現詭異端倪，透露「中國人外匯因為受到限制，每個人的兌換額度只有5萬美金（約台幣154萬3000元），若是境外投資，需要相關部門審核取得額度！」然而在汪小菲反擊文當中寫下「我賣了畫，都匯到你銀行」馬上被質疑是跨部門逃避外匯管理局，如果是獲得大陸外匯管理局批准的額度，但仍不能用於還款個人房貸，疑點重重。
除此之外，汪小菲一氣之下公開離婚協議書的內容，也讓律師李怡貞表示「聽說，協議書個資全面公開，唉，有刑責的，該不會之後要搞到被通緝吧？」更直言汪小菲吵架吵到公開離婚協議「真的是略輸一籌」。
沒想到因為大S公開證據，汪小菲因為反擊反而洩出2大問題，可以說是裡外夾殺，而《延禧攻略》製作人于正也發文表示「某曲線要反駁，驗個尿不就好了，把婚姻說成賺和賠，不僅貶低別人，也把自己當成了代價而沽，真的好Low，不認識任何一方，但年輕時看的偶像劇濾鏡碎了一地，有錢人娶女星要睜大眼睛啊」他也指出女方「最後一招狠毒，男的不反駁就掰回一成，男的反駁就問那麼多外匯哪兒來的？賣畫交稅沒有？直接要把男的搞死！」（編輯：張嘉哲）