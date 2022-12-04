汪小菲停戰文有玄機！「叫大S稱謂」她神解　網友看懂了

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不過在一連串互攻中，汪小菲先行在今（4）日深夜發出停戰文表示「親愛的徐熙媛，和各位博友，我不管你和這個光頭什麼關係，你開心就好，但是我不想我們的一切成了談資（茶餘飯後的話題），我真的想結束這一切了.....咱們在一起的時候誰都沒傷害過誰，我知道你連表都不會看，但是你能把你那個助理偉琪的矯情勁說好嗎？所以，咱們不會也不要傷害對方，就讓一切過去吧，都成風了。」不過隨即又將此文刪除。
對此，中國知名時尚博主「迎十里」上回解說大S聲明書獲得好評，他也再度解析汪小菲的「停戰文」，包括開頭汪小菲稱大S「親愛的徐熙媛，和各位博友」對應「其實第一句才是他想說的，和各位博友只是順帶，因為現在也不好意思稱呼大S一個人為親愛的」；「我不管你跟這個光頭什麼關係」對應「到現在為止汪小菲都還是不肯相信，或是不肯面對大S已經跟其他人再婚的消息，潛意識裡一直覺得光頭是大S氣他的工具」。
「我真的想結束這一切了」對應「我不想跟你吵架了，但是沒意識到他說了不算，這件事是否會撕扯下去，開關鍵目前都握在張蘭手上」；「但是你能把你那個助理偉琪的矯情勁說好嗎？」對應「認為一切都是助理和大S身邊的人推波助瀾，大S是被身邊的人影響了，刺痛他不是大S的本意」等等。
貼文一出，不少網友紛紛回應「咱們小菲可真是情深啊....開頭我就忍不了了」、「所以我說，到底為何要搞得如此難堪，根本沒必要」、「接受事實吧小菲，你們真的已經分開了....」、「最佳註解應該是：還愛你帶一點恨，需要時間來平衡」、「上回解析大S精闢！這回可也同樣精準啊！」（編輯：張嘉哲）