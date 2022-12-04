真巧！8年前戲劇神預言 「具俊燁」、「汪小飛」都現身
大S（徐熙媛）日前公開買房明細以及汪小菲向她借錢的借據，汪小菲也不甘示弱，貼出離婚協議書等相關證據自清，再度掀起話題。而回顧這幾週，汪小菲除了開撕大S以外，也多次提及大S老公具俊曄。然而近日大陸網友就發現在2014年有一部電視劇，當時劇中就有兩個人物分別取名為「具俊燁」以及「汪小飛」，雖然字型不同，不過在現實生活中的事件來看，讓不少人認為該劇神預言。
編輯中心/綜合報導
大S與汪小菲日前經過一番激烈爭執後，汪小菲在今（4）日深夜再度發出停戰文，內文除了向大S喊話之外，又再度提到「光頭」具俊曄，而過去汪小菲與大S開撕時，也多次提到具俊曄，例如「床墊之戰」等等，而具俊曄也在愛妻被汪小菲爆料「婚內出軌」時，霸氣出面護妻，兩男的火藥味也是頗為強烈。
然而近日就有網友挖出一部2014年上架的網路戲劇《鋼的琴》，劇中裡面就有兩個角色分別叫「具俊燁」以及「汪小飛」，其中「具俊燁」在舞會時，調戲一名廠保衛科乾事未婚妻，讓該廠保衛科乾事相當不滿；而「汪小飛」是一名奸商，帶著男主角老婆薛小菊一起賣假藥，最後兩人產生感情在一起，薛小菊曾在劇中提到「汪小飛雖然可以提供一切物質上的幫助，但你那赴命的愛，他可是一點都比不上」。
影片被挖出之後，不少網友紛紛回應「雖然劇中兩人不是同一戰場，但將薛小菊換成大S的話，這豈不是就是現實生活上的事嗎？」、「哇！這編劇是預言家是吧？」、「薛小菊比擬大S！廠保衛科乾事不能算是汪小菲，畢竟他們是分開後，大S才跟具結婚的，但還挺有趣」、「真的很有趣XD這部戲又要紅了吧」。（編輯：張嘉哲）