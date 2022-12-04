2023第1道曙光追起來！4大必看景點報你知　看完煙火就衝

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位於台東縣成功鎮的三仙台，每年都是新年第一道曙光灑落之地，也是許多攝影愛好者每年必衝勝地。今年也同樣登上氣象局公布的最早日出排行中，上午6:35將迎來2023年第一道曙光。根據「探索東海岸」網站透露，三仙台不只有豐富自然景觀，還有還有有趣的傳說文化，像是八仙中的呂洞賓、李鐵拐、何仙姑曾降臨此處並留下足跡，或是阿美族人的傳說—住在島下海底洞穴，守護此地的海龍「及發烏安」，不同族群都選擇在此天地海交滙的神選之地吟誦著動聽的故事與動人的生命之歌。
另外，東部海岸國家風景區也推薦民眾可以在三仙台許願島上許下新年願望，風景區管理處也有和中華郵政合作，於島上正式設置太陽寶寶許願郵筒與設計許願明信片，讓遊客在三仙台許願島許下願望、獻上祝福，每日專人收件傳遞您親手寫下最有溫度的願望與祝福。
台東加路蘭
同樣位於東部海岸邊的加路蘭擁有一大片草坪、休憩涼亭，搭配美麗海景搭配獨特的裝置藝術，平時就是旅人們公路旅行熱門停靠站。其中裝置藝術是許多旅人必打卡的景點之一，像是區內有不少由漂流木打造的作品，兩條魚矗立在海邊，取名為「我的好朋友」的裝置藝術作品，上面寫道：「歡迎過路的旅者，有一個輕鬆愉快的旅程！」看完日出的朋友們不妨多停下腳步走走逛逛，享受當地人的藝術薰陶吧！
台東金剛大道
你聽過擁有「金城武樹」的伯朗大道，那一定也要去看看同樣美不勝收的金剛大道！位在台東長濱鄉的金剛大道，筆直延長的柏油路一路延伸到天際線，彷彿沿著跑下去就能抵達世界盡頭。站在大道上，南北兩側盡是無邊際的梯田，層次分明地坐落於金剛山腳下與太平洋畔。海風吹起，金黃色的稻穗隨風搖曳，掀起片片稻浪，和海濤聲相互呼應；日出時道路盡頭太陽緩緩升起的畫面相當壯闊，喜愛熱血追日出的你絕對不能錯過！
墾丁龍磐公園
除了台東以外，今年第一波曙光也將灑落在屏東鵝鑾鼻，墾丁「龍磐公園」也是每年追日客必衝之地。2022年元旦時，屏東縣政府與觀光產業聯盟、民宿協會以及墾丁國家公園管理處的多方協助下，舉辦了「屏安曙光活動」與旅客們一同迎接第一道曙光，目前屏東縣政府尚未公布2023年將會有什麼樣的日出相關活動，有興趣的朋友可以密切關注縣府網站，以免錯過最新活動資訊喔。