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大S高招挖坑「汪小菲跳了」！傻認2點違法　最慘下場曝光

▲大S（徐熙媛）日前公開買房明細以及汪小菲向她借錢的借據，汪小菲也貼出離婚協議書等相關證據自清。（圖／汪小菲微博）
▲大S（徐熙媛）日前公開買房明細以及汪小菲向她借錢的借據，汪小菲也貼出離婚協議書等相關證據自清。（圖／汪小菲微博）

編輯中心/綜合報導

大S（徐熙媛）日前公開買房明細以及汪小菲向她借錢的借據，再度掀起話題，汪小菲也貼出離婚協議書等相關證據自清，不過卻在今（4）日又發文喊「停戰」，但隨即就刪文。然而在這一來一往的過程當中，大陸網友卻意外發現，汪小菲恐怕自招了2項罪狀，引起巨大討論。

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大S日前在臉書上先公開了自己出錢買房明細，隨後又曬出汪小菲向她借錢的借據，讓汪小菲反擊怒嗆「你今天睜眼說瞎話，咱們買的那個房子時，我在台灣都沒有賬戶！我賣了畫，都匯到你永豐銀行！首付交了兩個多億，後來酒店有了賬戶，就從酒店付的房貸，當時酒店開業差點兒資金，從大陸匯不來錢！你以為匯款那麼容易嗎？我讓你幫我度過一下」並直指當時離婚大S自己說不需要還，如今出爾反爾。

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▲汪小菲回擊大S的貼文疑似自爆兩點違法，引起討論。（圖/汪小菲微博）
結果一方面網友關注兩人感情關係，但卻發現汪小菲疑似掉進大S挖的坑之中，自招違法，包括汪小菲提到「我賣了畫，都匯到你永豐銀行！首付兩個多億」被大陸網友搬出法規表示「在國內賣畫，匯款到台灣，如果真如汪所說，那麼可能涉嫌非法換匯，國家外匯局明文規定，每個公民每年的換匯額度為5萬美金。」

此外，汪小菲還提到「後來酒店有了帳戶，就從酒店付的房貸」網友也解釋這有違法疑慮，解釋「如果是獲得大陸外匯管理局批准的額度，但仍不能用於還款個人房貸，涉嫌逃漏稅」如果以上2點被實錘的話，汪小菲恐怕觸犯中國刑法的第225條「違反國家規定，有下列非法經營行為之一，擾亂市場秩序，情節嚴重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節特別嚴重的，處五年以上有期徒刑，並處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產。」

▲汪小菲反擊提到「我賣畫，都匯到你銀行」，引起稅務、外匯等問題。（圖/屠龍的胭脂井微博）
▲汪小菲反擊提到「我賣畫，都匯到你銀行」，引起逃漏稅、外匯等問題。（圖/屠龍的胭脂井微博）
不少大陸網友紛紛議論「.....我看這汪小菲是跳進大S挖的坑出不來了」、「國稅局這可找上門的話，汪小菲就要完了」、「不打自招，大S這未免太高招了些」、「大S出手，你便跳進了坑，還是趕快諮詢律師問問吧，不要自己自爆違法還不知道」、「汪小菲真的不如他媽，別人都給他下好套了還要自己往裡面鑽，自己發出了鐵證還想休戰，國稅局給休嗎？」（編輯：張嘉哲）

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