「熙菲傳」吸4.5億觀眾！愛新覺羅汪想退下 網揪出關鍵
女星大S（徐熙媛）與前夫汪小菲，近日因為婚後協議中「生活費」問題吵得沸沸揚揚，大S日前不再容忍前婆婆張蘭不斷開直播詆毀，公開汪小菲向她借錢的借據，以及買房自己付錢的明細，引汪小菲怒嗆是「睜眼說瞎話」，讓幾個禮拜前未交戰的「熙菲傳」突然有了續集，短短一個上午，大陸微博就超過4.3億人Tag「汪小菲說想結束這一切」的標籤，直言「張蘭不停，這部戲不會有完結篇」。
編輯中心/綜合報導
大S日前在臉書上，先公開了自己出錢買房明細，隨後又曬出汪小菲向她借錢的借據，大酸汪小菲是「愛新覺羅汪」，讓汪小菲反擊怒嗆「睜眼說瞎話」，不僅公開大S離婚之後、還使用他的信用卡購物明細，甚至連離婚協議書的內容都發出，讓各界相當驚訝，隨後在經過一日爭吵後，汪小菲態度跟上次一樣又先放軟，發出停戰文，但隨即又刪文。
由於大S與汪小菲上回在爭吵生活費時，以汪小菲的「第一次停戰文」畫上休止符，當時就有網友認為，兩人感情世界根本是在演「熙菲傳」，大概也要完結篇了，不料汪小菲的媽媽張蘭不停在直播上提及大S一家人，才讓大S不忍了出面反擊，讓大陸網友笑稱「熙菲傳又有續集啦」、「熙菲傳復播！舉國歡騰呢」。
然而兩人開戰一天，汪小菲在今（4）日，又發出「第二次停戰文」，隨即雖然刪除，網友仍然手速截圖，其中汪小菲內文提到「我真的想結束這一切了.....咱們在一起的時候，誰都沒傷害過誰」該句話更成為今日Tag標籤的熱搜榜，閱讀率突破4.5億之多，相當驚人。
大陸網友紛紛調侃「愛新覺羅汪又再度想退下了，可大家知道這開關鍵可是在張蘭手裡啊....」、「上次熙菲傳早已完結篇，大家各自安好，誰知張蘭在直播間硬是要挑起戰火，汪小菲又情緒失控，外傳續集又來了」、「現在朋友圈都笑說，熙菲傳還要不要拍續集，可是看張蘭臉色呢」、「熙菲傳製作人：張蘭，你兒子累了，作為皇額娘也該讓愛新覺羅退下了吧」。（編輯：張嘉哲）