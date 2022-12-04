好市多門口「神級功能」曝光！他實測嚇壞　員工出面解答

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這讓該網友大為吃驚，因為「另一張單據只有一樣蘋果汁而已」，於是趕緊把另一張也拿給店員，原PO表示「我們真的完全沒想到那些店員真的有在確認，重點她大概才看三秒而已.....有好市多員工工作過的能出來講講，這樣到底是怎麼確認的啊？」
貼文一出，不少網友紛紛分享同樣經驗「之前有一次真的買很多東西，然後他就發現我們買的東西被多刷一次....不知道是怎發現的＝＝」、「之前也以為他們只是走個程序，直到有一次買了滿滿一車的東西，他才看單子3、4秒就發現東西刷錯（我們沒買的東西），超佩服檢查單子的人的啦」、「門口那些人根本是速讀專家，幫消費者把關太神了」、「我也遇過一次多刷被他們點出來，真的超神，我一直以為他們隨便看過去而已」。
而就有好市多店員出面解釋「好市多員工路過，一開始都會一個一個點，看久了以後就會練就一目十行的能力....然後看購物車裡面的東西有多少大概就會知道單子有多長這樣」、「我們是真的會看喔，從你結帳推車出來的那一刻就會盯著你的購物車開始確認商品數量跟種類」、「你的蘋果汁應該放在很顯眼的地方喔！是推車下層就是推車上顯而易見的地方，通常我們看的話一定先看比較大型的東西，舉凡衛生紙、牛奶、貝果，這種很容易多刷或少刷的，會先看所以比較好發現！」（編輯：張嘉哲）