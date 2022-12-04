大S為何狂酸汪小菲「愛新覺羅汪」？原因網驚呆：太狠了

好市多門口「神級功能」曝光！他實測嚇壞　員工出面解答

▲美式賣場好市多因為物美價廉，東西一應俱全，深受不少婆媽的喜愛。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲美式賣場好市多因為物美價廉，東西一應俱全，深受不少婆媽的喜愛。（圖／記者鍾怡婷攝）

編輯中心/綜合報導

美式賣場好市多因為物美價廉，東西一應俱全，深受不少婆媽的喜愛，然而去過好市多的你，是否發現賣場門口總是有一個人負責協助大家看單據，並且會在單據上標註記好的人呢？近日，就有網友分享自己去好市多時，被門口的店員給嚇到，直言「他們真的不是隨便確認欸！」貼文引起熱烈迴響。

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一名網友在「Dcard」貼文指出「每次去好市多消費，到門口看到店員拿筆畫單都覺得應該是隨便畫而已，根本沒有在確認，結果今天跟家人一起去消費，收據總共兩張，來到門口拿了一張給店員，店員稍微看一下就說『應該還有一張喔！』」

這讓該網友大為吃驚，因為「另一張單據只有一樣蘋果汁而已」，於是趕緊把另一張也拿給店員，原PO表示「我們真的完全沒想到那些店員真的有在確認，重點她大概才看三秒而已.....有好市多員工工作過的能出來講講，這樣到底是怎麼確認的啊？」

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▲網友發現好市多門口負責對單據的人員「是真的有在看」，三秒就抓出不只一張收據的疑點。（圖/Dcard）
貼文一出，不少網友紛紛分享同樣經驗「之前有一次真的買很多東西，然後他就發現我們買的東西被多刷一次....不知道是怎發現的＝＝」、「之前也以為他們只是走個程序，直到有一次買了滿滿一車的東西，他才看單子3、4秒就發現東西刷錯（我們沒買的東西），超佩服檢查單子的人的啦」、「門口那些人根本是速讀專家，幫消費者把關太神了」、「我也遇過一次多刷被他們點出來，真的超神，我一直以為他們隨便看過去而已」。

而就有好市多店員出面解釋「好市多員工路過，一開始都會一個一個點，看久了以後就會練就一目十行的能力....然後看購物車裡面的東西有多少大概就會知道單子有多長這樣」、「我們是真的會看喔，從你結帳推車出來的那一刻就會盯著你的購物車開始確認商品數量跟種類」、「你的蘋果汁應該放在很顯眼的地方喔！是推車下層就是推車上顯而易見的地方，通常我們看的話一定先看比較大型的東西，舉凡衛生紙、牛奶、貝果，這種很容易多刷或少刷的，會先看所以比較好發現！」（編輯：張嘉哲）


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