草莓手搖飲4大優惠！TEA TOP第2杯半價　大苑子抽買1送1

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大苑子草莓季正式開跑，全台門市已開賣「莓好時光」、「莓好花漾」，即日起至12/6，至門市購買「莓好時光」乙杯（不限容量），還可獲得「莓好上上籤」，有機會抽中獲得莓好花漾乙杯或莓好時光「買1送1」等超值好禮，買越多杯抽越多。市府夢想店也限店同步開賣100%新鮮草莓製作的「草莓鮮乳霜淇淋」，將固定於每週五、六、日販售；而且全台限量69間門市，也能吃得到今日採今日吃的新鮮草莓杯、及草莓禮盒，超令人期待。
TEA TOP：暖冬飲品「第二件半價」 聖誕草莓季：第二杯折17元
TEA TOP入冬先暖身，即日起至12/9，凡購買「紫芋西米露」、「特濃可可」、「當代雙Q」、「珍珠奶茶」任一暖冬系列飲品，即可享「第二件半價」優惠。另外全新採用日本獨家-196冷冽技術，推出新鮮草莓手搖飲，以日月潭紅茶為基底搭配新鮮草莓果粒及Q彈茶凍的「日月莓好」、草莓鮮果粒加入甜蜜焦糖製成「焦糖美苺」奶味冰沙。
TEA TOP「聖誕草莓季」12/24～12/26，推出 VVIP會員專屬優惠，只要購買草莓系列飲品「日月莓好」、「焦糖美莓」任兩杯，即可享「第二杯折17元」優惠。
五桐號：「雪絨草莓奶酪」回歸！聯名DinoTaeng搶翻天
去年狂銷萬杯的夢幻少女系五桐號「雪絨草莓奶酪」回歸了，以鮮奶製成的奶酪鋪底，堆疊新鮮草莓丁及草莓冰沙，最後放上一層厚厚的鮮奶奶霜，不只喝得到雙倍濃郁的奶香、又能吃到酸甜草莓果肉，光看就迸發少女心，粉嫩軟萌的飲品與最新聯名韓國文青插畫「Dinotaeng」，一起療癒大家。
五款「Dinotaeng」週邊商品只要於五桐號全台門市消費滿100元就可加價換購；還加碼推出門市限定優惠，到店自取或打電話外送滿150元就可獲得刮刮卡一張，除了有免費飲料、飲料折扣等獎品，每週還會再抽韓國進口DinoTaeng商品、2023年Quokka桌曆，以及最大獎「台北首爾來回雙人機票」。
甲文青：大推3款草莓冰沙！草莓控必收
冬季草莓冰沙系列首推「莓莉雪霜凍」，以酸甜草莓冰沙加入鮮奶和優格，再搭配滿滿青茶凍與厚厚新鮮草莓丁；香醇濃郁的鹹甜芝士奶蓋與草莓冰沙打造的「芝士莓莉」，奶香濃郁而不膩再加上香氣十足的餅乾粉，堪稱喝的下午茶點心；「草莓莉莉優格」則有綿密優格冰沙搭配草莓丁和草莓醬，每一口都能吃到草莓果粒，完全收服草莓控。