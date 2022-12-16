循環杯來了4／要像YouBike一樣方便　業者盼政府整合系統

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不同的杯子租借方式、不同通路、甚至不同商圈使用的循環杯都不盡相同，都是即將上路的循環杯政策潛藏的隱憂。
「這麼多家，自己的機器只能自己用、自己的app只能自己用，租賃的條件也都不一樣，然後彼此的通路不能相容，一開始就會面臨到非常大的挑戰」，麥當勞採購物流管理部資深經理廖喬偉一針見血地指出問題所在。
麥當勞自去年起與好盒器合作，以台南為首發城市，接著台北門市也陸續展開合作，至今年底，麥當勞將在全台總共21間餐廳導入循環杯服務。
「我們在講ESG，是environmental（環境）、social（社會）、governance（公司治理）併在一起的，所以今天我們在做環境上面減量（廢棄物）的事情，必須要有social，social就是這個社會、民眾願不願意支持，願不願意稍微不方便、稍微跟平常的消費習慣不一樣，稍微多一個app的操作，他願不願意接納這樣的事情。」廖喬偉認為，民眾的使用意願將會是循環杯政策是否順利的關鍵，而顧客決定是否要使用循環杯，在乎的事情不外乎循環杯的材質夠不夠安全、再來就是方不方便，「我們覺得方便性很重要」。
「循環杯的點需要夠密集，因為如果今天點到點之間超過了距離，是三、五百公尺的話，不會有人有意願」、「我今天在這邊拿的循環杯，我走出到五百公尺以外的時候，我還要走五百公尺回來（還杯子），我的行徑路徑不會是這樣，一定是要讓我非常方便。」廖喬偉解釋布點密集的重要性。
要讓借還站佈點更密集更方便，廖喬偉提出「公共化」的想法，並指出應由政府出面擔任再進一步推動廣設循環杯租還站點的角色，「他應該是整個公共政策力量拉起來，就像做交通政策一樣，YouBike一樣」。
廖喬偉舉例，麥當勞與台北市府專案合作在公館捷運站設置租還機台，參與此專案的除了麥當勞與好盒器等業者，更牽涉到環保局、捷運局等政府單位；此外，若是要在夜市外設置循環杯租借機台，也會需要由政府領導專案並協助管理，再由攤商攤提成本，「要廣設（借還）點，那廣設點一定是政府來協助企業」。
除了佈點密集性將影響循環杯的租借方便性，目前盤點各通路都使用不同的循環杯租賃平台、彼此不相容，同樣也會影響方便程度。
談及循環杯的租借要更公共化，環海淨塑品牌行銷經理李佩郁也同意政府可以建置更完整的體系，做到互通有無的循環杯借用，但是除此之外，「我們環海淨塑也期許自己可以當那個領頭的leader（領導者）去做這件事情」。
「假設我今天可以到A便利商店借、我可以到B速食餐飲店還，或是到C的飲料店借，我可以到D便利商店還，可以讓民眾便利性非常高，他不覺得我租借一個杯子還要找特定的點才能還，或是A點才能A點還。」李佩郁指出，通路隔閡會是循環杯推動的障礙，因此希望更多的品牌或通路加入環海的循環杯計畫，「我們最希望達到的是，讓民眾在借用循環杯時是非常便利的」。
被問及這樣的通路或循環杯品牌「聯盟」談得進度如何，李佩郁則笑笑表示，「目前還沒有到完整的具體地去做這件事情啦。」她說，目前還是先以推出循環杯為主要目標，再來好好談，因為光是與全家洽談合作就談了一年多，如果要同步跟很多業者合作，勢必有更多細節要調整，這都要時間，「可能真的沒辦法在一個月內完成，但是我們相信，在這一兩年內，一定有辦法完成。」李佩郁表示。