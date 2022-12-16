循環杯來了5／外送崛起垃圾暴增　新型容器助減少紙餐盒

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根據環保署資料，2020年1月至12月全台紙餐具回收量為15萬9897公噸，較2019年疫情發生前的8萬645公噸，回收量大幅增加約一倍，「顯示疫情期間免洗餐具用量增加」。
「Covid19的疫情爆發後，整個外送平台強勢崛起，帶來了無可取代的便利性，但同時製造的垃圾量非常、非常驚人。」洪和晴談及當初決定投入環保外送的起因，一方面是注意到2019、2020年澳洲森林大火，震驚於氣候變遷的威力，另一方面也是注意到疫情期間外送崛起製造的垃圾，因此當時作為醫學系學生的她與同學，在思考除了當醫生之外、希望可以做點其他對世界好的事情時，起心動念創立了一口覓食。
「我們希望可以打造一個可以兼顧便利性，但是又可以維護環保價值的新選擇」，洪和晴表示。
一口覓食的環保外送如何運作？洪和晴解釋，平時他們將餐盒放置在倉庫，若合作餐廳的容器不夠，他們再將餐盒送往餐廳使用，而外送員再從餐廳，將使用循環容器盛裝的餐點送到顧客手上。
至於餐盒回收則有兩種方式，一種是由顧客自行拿回一口覓食的合作餐廳做歸還，另外一種方式，就是透過下一次訂餐、外送員前來送餐時，順便把上次的餐盒還給外送員，外送員到下一個餐廳取餐時，便可順道將髒餐盒歸還給餐廳，餐廳再拿去做倉儲或清消，達到循環使用的目的。
洪和晴指出，一口覓食從去年五月上線至今，目前合作餐廳超過50間，其中有四成以上是蔬食友善店家，已經總共減少超過三萬件的一次性垃圾，且因為平台上多為蔬食餐廳，透過蔬食的推廣，他們總計減少了八千公斤的碳排放，「說實話這個量算是我還蠻開心」。
不過良善的環保理念還是有其限制。洪和晴坦言，目前一口覓食的目標客戶，主要是「一群有意識生活」的人，「他們對這些東西非常在意，他們的生活也很忙碌，通常會有一份收入不錯的工作，但是因為生活忙碌，沒有辦法帶著各種容器到各個餐廳或裸賣商店買東西，這些人就會需要我們的服務」。
「收入不錯」四個字也暗示了要「有意識生活」是有條件門檻的。洪和晴指出，一口覓食的消費者均消，落在台幣500元到600元左右，因此他們也有自知之明，以目前一口覓食的模式及規模，要把環保這件事情推廣到同溫層之外有困難，「我們現在真的在做就是持續做規模化，讓我們的店家的價位不會只落在中高價位，同時我們也要把服務持續優化」，洪和晴說。
「我們會希望未來真的可以走進大眾市場，但我們很理解困難度非常高」，洪和晴說。至於未來，一口覓食的團隊有個長遠的目標是建製「綠色亞馬遜」，洪和晴說，希望創造這樣一個平台，用循環容器去盛裝不管是餐點、在地小農的蔬果箱、對環境好的保養品洗沐用品，或是把裸賣商店裡零碎的商品，都用循環容器裝好外送到顧客手上，再把循環容器收回來，讓環保外送的對象不只是餐飲、而是包含更多商品。
洪和晴認為，無論是電商宅配或是外送的趨勢，只會越來越蓬勃發展、不可能消失，因此能做到的就是，「想辦法把這個模式變得永續，然後綠色，在這裡集結循環容器、集結對環境好的綠色產品，然後送到在意環境的人們手上」，洪和晴表示，「這是我們希望可以做到的事情，提供大家一個全新的生活方式」。