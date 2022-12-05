蘋果門市遭劫107萬！影片瘋傳 員工淡定0尖叫：讓他們搶
眾目睽睽之下竟敢搶劫！美國加州帕羅奧圖市（Palo Alto）在黑五期間，有2名搶匪闖入蘋果門市，在顧客面前公然搶走價值3.5萬美元（約新台幣107萬元）的產品，不過值得一提的是，該過程中現場的店員相當淡定，甚至攔阻了正義的顧客，以確保客人的安全，整個過程「異常的安靜」，引起討論。
編輯中心/綜合報導
綜合外媒報導，當時蘋果門市裡有許多客人正在受服務著，突然間，2名穿著帽T戴口罩的搶匪一走入店內，接著開始扯下展示台上的蘋果產品，包括iPhone以及Mac電腦等等，一旁的民眾便拍下影片，只見畫面中，顧客人數眾多，其實大家合力有望壓制搶匪。
不過，蘋果門市的店員卻不斷的在搶匪行經之處「讓客人讓開」，一名客人還疑惑的問道「我們該阻止他們嗎？」店員則回「讓他們走」放任他們搶著桌上的3C產品，整個現場店員都非常的淡定，也因為店員不慌不忙，顧客也沒有驚慌失措的尖叫，加上搶匪也沒有鬼吼鬼叫要大家趴下，讓整起事件的現場「異常的安靜」。
警方表示，其中一名搶匪在入店後就表示，若有任何人企圖阻止他們，就會遭到暴力對待，因此店員為了顧全客人安全，才會如此冷靜應對。影片曝光後，立刻在各大社群引起討論，不少網友紛紛回應「錢損事小，鬧出人命問題就很嚴重了，支持店員們臨危不亂的舉動」、「店員各個心臟都夠強！還看到一位店員拿著服務用的平板走來走去，連看一眼歹徒都沒有www」。（編輯：張嘉哲）