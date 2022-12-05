孫生突認了分手Wendy！情斷原因曝光 反骨男孩留言證實
YouTuber「反骨男孩」成員孫生與「電豹女神」Wendy（林宛璇）交往，兩人時常在IG大曬恩愛，不過也經常有些爭執，所幸最終都有和好。近日孫生到新加坡工作，也一同帶上女友，但疑似兩人感情生變，發文坦言已經「無法進行下去」，沒多久又刪除該段落文章，讓網友看了霧煞煞。
編輯中心/綜合報導
孫生4日在IG發文表示「真的到外面走走才知道，好多地方都好美！原來世界那麼大，我們真渺小，還有這麼多風景跟文化等著我們去發掘體驗」話鋒一轉表示「人生首次幫對方出全部機加酒，總共8萬多老實說真貴，但妳是值得的！這趟新加坡旅程因為有妳，回憶才這麼美！」
隨然看似相當甜蜜的文章，幫著女友Wendy（林宛璇）出機加酒的錢，不過文章第三段卻寫著「第三段我先刪掉」；有網友好奇到底刪除了什麼，粉絲則回應「說他們很愛對方但因為觀念不合沒辦法進行下去」不過網友也認為「會刪除表示可能還有機會和好」。
而反骨男孩的官方IG也在下方留言「分手快樂」並且附上哭哭臉的表情，應證網友所看到「第三段的內容」，不少粉絲紛紛勸和表示「嗚嗚嗚！拜託解釋一下，溫蒂好好耶」、「和平分手嗎QQ」、「什麼意思啊...你跟璇分手了嗎？」、「雖然說會分手不意外，不過還是加油啦！」由於過去孫生和Wendy經常爭吵，雖然每次都順利和好，但這次似乎有過不去的情關，也讓粉絲為這對CP感到可惜，希望可以復合。（編輯：張嘉哲）