農曆年前「3星座」要注意！易突生災厄　被愛情騙子糾纏

孫生突認了分手Wendy！情斷原因曝光　反骨男孩留言證實

▲孫生女友林宛璇（Wendy）感情甜蜜，是不少粉絲相當喜愛的CP情侶。（圖／翻攝自Wendy IG）
▲孫生女友林宛璇（Wendy）感情甜蜜，是不少粉絲相當喜愛的CP情侶。（圖／翻攝自Wendy IG）

編輯中心/綜合報導

YouTuber「反骨男孩」成員孫生與「電豹女神」Wendy（林宛璇）交往，兩人時常在IG大曬恩愛，不過也經常有些爭執，所幸最終都有和好。近日孫生到新加坡工作，也一同帶上女友，但疑似兩人感情生變，發文坦言已經「無法進行下去」，沒多久又刪除該段落文章，讓網友看了霧煞煞。

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▲孫生女友Wendy日前遭爆「在夜店勾搭人夫」，對此，孫生今（19）日也親自回應兩人目前的感情狀態。（圖／翻攝自Ｗendy IG）
▲孫生女友Wendy爆出情變，孫生到新加坡工作的貼文引起討論。（圖／翻攝自Ｗendy IG）
孫生4日在IG發文表示「真的到外面走走才知道，好多地方都好美！原來世界那麼大，我們真渺小，還有這麼多風景跟文化等著我們去發掘體驗」話鋒一轉表示「人生首次幫對方出全部機加酒，總共8萬多老實說真貴，但妳是值得的！這趟新加坡旅程因為有妳，回憶才這麼美！」

隨然看似相當甜蜜的文章，幫著女友Wendy（林宛璇）出機加酒的錢，不過文章第三段卻寫著「第三段我先刪掉」；有網友好奇到底刪除了什麼，粉絲則回應「說他們很愛對方但因為觀念不合沒辦法進行下去」不過網友也認為「會刪除表示可能還有機會和好」。

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▲孫生突然認了與女友Wendy分手，反骨男孩官方IG也在下方留言「分手快樂」證實消息。（圖/孫生IG）
而反骨男孩的官方IG也在下方留言「分手快樂」並且附上哭哭臉的表情，應證網友所看到「第三段的內容」，不少粉絲紛紛勸和表示「嗚嗚嗚！拜託解釋一下，溫蒂好好耶」、「和平分手嗎QQ」、「什麼意思啊...你跟璇分手了嗎？」、「雖然說會分手不意外，不過還是加油啦！」由於過去孫生和Wendy經常爭吵，雖然每次都順利和好，但這次似乎有過不去的情關，也讓粉絲為這對CP感到可惜，希望可以復合。（編輯：張嘉哲）


 

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