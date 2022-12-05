《財閥家的小兒子》收視狂破！超車《禹英禑》成年末黑馬
年中播出的韓劇《非常律師禹英禑》開創17.5％超高收視率，當時有大批民眾在討論該劇，可謂今年韓劇之一大黑馬，而JTBC電視台於11/18開始播出的《財閥家的小兒子》，竟在本月4日最新一集播出後達到首爾圈21.766%的好成績，引起眾人討論。
編輯中心/綜合報導
由宋仲基主演的《財閥家的小兒子》於11月18日開播，以一週更新三集的速度播放（上週因世足停播）。第一集在全韓國及首爾圈分別拿下6.058% 和 6.723%的成績，後續收視率隨著集數節節攀升，到了最新的第八集時，已到達全國19.449％和首都圈21.766％的驚人收視率，成長幅度13.391％，突破今年的熱播劇《非常律師禹英禑》17.5％的成績。
《財閥家的小兒子》目前還有一半未播，未來收視率是否能像前八集一般穩步上升，還有待觀察，而回顧JTBC電視台收視率紀錄，2020年之《夫婦的世界》最後一集達全國28.371％、首都圈31.669％紀錄，韓網則認為《財閥家》有望突破，拿下JTBC電視台收視第一的寶座。
此劇之所以能如此火紅並非偶然，其揉雜了當今流行的復仇、重生題材，其世界線也與韓國歷史相關，不少類似知名電影轟動上市、熱門股票崩跌等真實事件都被寫入其中，因此不僅年輕人愛看，許多韓國長輩也對劇情津津樂道，彷彿透過電視劇重回過去，再次體驗以前的大韓民國。（編輯：李惠婷）