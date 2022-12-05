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聖誕節到BELLAVITA溜冰搭摩天輪　「這時段」人少最好拍

▲BELLAVITA「冬日雪地嘉年華」，遊樂園 x 馬戲團 x 溜冰場，三種願望一次滿足，6大必拍美景全曝光！現在「人最少時段」曝光，建議趁每日一開門的11點準時造訪，據悉每天中午過後人潮可是越來越多。（圖／BELLAVITA提供）
▲BELLAVITA「冬日雪地嘉年華」，遊樂園 x 馬戲團 x 溜冰場，三種願望一次滿足，6大必拍美景全曝光！現在「人最少時段」曝光，建議趁每日一開門的11點準時造訪，據悉每天中午過後人潮可是越來越多。（圖／BELLAVITA提供）

記者蕭涵云/台北報導

每年聖誕節必造訪的BELLAVITA寶麗廣塲，總在室內打造超乎想像的夢幻樂園最受大家歡迎。去年才帶民眾到銀白世界的滑雪度假村搭纜車，今年「冬日雪地嘉年華」打造遊樂園 x 馬戲團 x 溜冰場，三種願望一次滿足！每次總要排上長長的隊伍才能進入的BELLAVITA聖誕造景，「人最少時段」曝光！想著平日下午再去的民眾可要調整行程了，建議趁每日一開門的11點準時造訪（或甚至再早一點於門外守候），據悉每天一過中午人潮可是只增不減，即使是平日也是午後越晚只會越多人，現在帶大家逛逛必拍6大美景。

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聖誕樹串連雪地森林「溜冰場」

穿越華麗馬戲團大門後與熱鬧節慶氛圍的小旗幟後，可見從巨大聖誕樹的星星頂端，以夢幻燈泡串連著的雪地森林溜冰場，有可愛的橘色障礙錐守護著聖誕造型的溜冰曲棍球球門。最萌的是，以紅色鏡面球充當溜冰比賽要推進球門的冰上曲棍球，充滿童心的場地等大家來擺拍。

美式復古「摩天輪」最吸睛

比聖誕樹還要高大的美式復古摩天輪，是這次BELLAVITA寶麗廣塲「冬日雪地嘉年華」最吸睛的場景，以復古木色與奶油白色交織出美式懷舊感的萌趣摩天輪，還特別放大其中兩個熱氣球造型的纜車，讓大家可以進去拍照拍個過癮。記得找對角度把聖誕樹、燈海和摩天輪一次全部拍進照片裡，比去真的遊樂園還歡樂。

超萌馬戲團！有「長頸鹿」在吃草

美式遊樂場怎麼能少了馬戲團表演呢！為了愛護動物，BELLAVITA安排可可愛愛的巨大長頸鹿玩偶住進獸籠裡，不料小巧的獸籠馬車根本關不住長頸鹿，牠忍不住從頂端探出頭來，還表演超萌吃草秀。

▲一次把聖誕樹和美式復古「摩天輪」通通拍進去。（圖／BELLAVITA提供）
▲一次把聖誕樹和美式復古「摩天輪」通通拍進去。（圖／BELLAVITA提供）
▲BELLAVITA樂園大門兩側的售票亭，還可以免費領取歡樂氣球。（圖／BELLAVITA提供）
▲BELLAVITA樂園大門兩側的售票亭，還可以免費領取歡樂氣球。（圖／BELLAVITA提供）
▲竟有超萌長頸鹿在BELLAVITA裡吃草。（圖／BELLAVITA提供）
▲竟有超萌長頸鹿在BELLAVITA裡吃草。（圖／BELLAVITA提供）
義式冰淇淋列車與超萌迷你版樂園雞蛋糕

呼應美式馬戲團氛圍，「冬日雪地嘉年華」這次還打造了童趣的點心列車，供應馬卡諦香濃綿密義式冰淇淋，及暖呼呼的絹絲谷熱紅酒，更萌的是，特別邀來KADOKADO雞蛋糕專売所，專屬打造這次嘉年華限定系列的超可愛造型雞蛋糕，摩天輪、熱氣球還有旋轉木馬通通可以真的吃下肚。

白雪仙境裡的「白金旋轉木馬」

在軟綿綿的白雪仙境裡，還有一座閃閃發亮的白金旋轉木馬，呼應美式遊樂園的木造細節，點綴溫暖黃光的圓球燈泡，白金配色的旋轉木馬正散發著光芒，外面少見的復古典雅模樣，只有在BELLAVITA才有機會拍到。

隱藏角度整個樂園全都拍

BELLAVITA特別在室內打造的「冬日雪地嘉年華」，隱藏角度當然就是直上二樓或三樓，從接近摩天輪或聖誕樹的高處往下拍，不只可以一次把所有美景通通拍進去，還可以營造小人國般的趣味取景。大家記得別只在遊樂園裡玩瘋，離開後上樓也有更多角度可以拍喔。

免費領歡樂氣球！聖誕尋寶抽生巧克力或50元抵用券

據悉，現在連平日下午也都會排上長長的隊伍才能進入的BELLAVITA「冬日雪地嘉年華」，即日起開放至2023/1/3。目前「人最少時段」只剩下每日11點的開門時刻，每天一過中午人潮可是越來越多，還以為平日下午再去就有得拍的民眾，可要調整行程提早出發了。除了上述6大必拍美景，推薦入園前，還可以先到BELLAVITA樂園大門兩側的售票亭，免費領取歡樂氣球。

呼應聖誕節是送禮的好季節，BELLAVITA全館除了當日消費滿額可享回饋，累計滿八千還能至B1客服中心兌換「許願券」，針對選定的好禮投入專屬許願抽獎箱，有機會抽中BELLAVITA酬賓券一萬元、Dyson吹風機、侯布雄法式餐廳雙人套餐等禮物。中庭還將於12/17(六)、12/24(六)、12/31(六)分別有民權國小&台北城市愛樂表演、聖誕小丑氣球秀及跨年主題魔術表演等活動。

▲中庭的義式冰淇淋列車也不能錯過。（圖／BELLAVITA提供）
▲中庭的義式冰淇淋列車也不能錯過。（圖／BELLAVITA提供）
▲KADOKADO限定超可愛嘉年華系列雞蛋糕。（圖／KADOKADO提供）
▲KADOKADO限定超可愛嘉年華系列雞蛋糕。（圖／KADOKADO提供）
▲白雪仙境裡的「白金旋轉木馬」。（圖／BELLAVITA提供）
▲白雪仙境裡的「白金旋轉木馬」。（圖／BELLAVITA提供）
▲在中庭拍完美照，記得離開前上樓還有隱藏角度，可以整個樂園全都拍。（圖／BELLAVITA提供）
▲在中庭拍完美照，記得離開前上樓還有隱藏角度，可以整個樂園全都拍。（圖／BELLAVITA提供）
▲BELLAVITA「冬日雪地嘉年華」摩天輪最吸睛。（圖／BELLAVITA提供）
▲BELLAVITA「冬日雪地嘉年華」摩天輪最吸睛。（圖／BELLAVITA提供）
▲馬戲團獸籠裡有長頸鹿萌吃草。（圖／BELLAVITA提供）
▲馬戲團獸籠裡有長頸鹿萌吃草。（圖／BELLAVITA提供）
▲BELLAVITA聖誕造型童趣溜冰場，燈海後面就是摩天輪。（圖／BELLAVITA提供）
▲BELLAVITA聖誕造型童趣溜冰場，燈海後面就是摩天輪。（圖／BELLAVITA提供）
▲現場還可以應景喝個絹絲谷熱紅酒。（圖／BELLAVITA提供）
▲現場還可以應景喝個絹絲谷熱紅酒。（圖／BELLAVITA提供）
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