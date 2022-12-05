聖誕節到BELLAVITA溜冰搭摩天輪　「這時段」人少最好拍

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穿越華麗馬戲團大門後與熱鬧節慶氛圍的小旗幟後，可見從巨大聖誕樹的星星頂端，以夢幻燈泡串連著的雪地森林溜冰場，有可愛的橘色障礙錐守護著聖誕造型的溜冰曲棍球球門。最萌的是，以紅色鏡面球充當溜冰比賽要推進球門的冰上曲棍球，充滿童心的場地等大家來擺拍。
美式復古「摩天輪」最吸睛
比聖誕樹還要高大的美式復古摩天輪，是這次BELLAVITA寶麗廣塲「冬日雪地嘉年華」最吸睛的場景，以復古木色與奶油白色交織出美式懷舊感的萌趣摩天輪，還特別放大其中兩個熱氣球造型的纜車，讓大家可以進去拍照拍個過癮。記得找對角度把聖誕樹、燈海和摩天輪一次全部拍進照片裡，比去真的遊樂園還歡樂。
超萌馬戲團！有「長頸鹿」在吃草
美式遊樂場怎麼能少了馬戲團表演呢！為了愛護動物，BELLAVITA安排可可愛愛的巨大長頸鹿玩偶住進獸籠裡，不料小巧的獸籠馬車根本關不住長頸鹿，牠忍不住從頂端探出頭來，還表演超萌吃草秀。
義式冰淇淋列車與超萌迷你版樂園雞蛋糕
呼應美式馬戲團氛圍，「冬日雪地嘉年華」這次還打造了童趣的點心列車，供應馬卡諦香濃綿密義式冰淇淋，及暖呼呼的絹絲谷熱紅酒，更萌的是，特別邀來KADOKADO雞蛋糕專売所，專屬打造這次嘉年華限定系列的超可愛造型雞蛋糕，摩天輪、熱氣球還有旋轉木馬通通可以真的吃下肚。
白雪仙境裡的「白金旋轉木馬」
在軟綿綿的白雪仙境裡，還有一座閃閃發亮的白金旋轉木馬，呼應美式遊樂園的木造細節，點綴溫暖黃光的圓球燈泡，白金配色的旋轉木馬正散發著光芒，外面少見的復古典雅模樣，只有在BELLAVITA才有機會拍到。
隱藏角度整個樂園全都拍
BELLAVITA特別在室內打造的「冬日雪地嘉年華」，隱藏角度當然就是直上二樓或三樓，從接近摩天輪或聖誕樹的高處往下拍，不只可以一次把所有美景通通拍進去，還可以營造小人國般的趣味取景。大家記得別只在遊樂園裡玩瘋，離開後上樓也有更多角度可以拍喔。
免費領歡樂氣球！聖誕尋寶抽生巧克力或50元抵用券
據悉，現在連平日下午也都會排上長長的隊伍才能進入的BELLAVITA「冬日雪地嘉年華」，即日起開放至2023/1/3。目前「人最少時段」只剩下每日11點的開門時刻，每天一過中午人潮可是越來越多，還以為平日下午再去就有得拍的民眾，可要調整行程提早出發了。除了上述6大必拍美景，推薦入園前，還可以先到BELLAVITA樂園大門兩側的售票亭，免費領取歡樂氣球。
呼應聖誕節是送禮的好季節，BELLAVITA全館除了當日消費滿額可享回饋，累計滿八千還能至B1客服中心兌換「許願券」，針對選定的好禮投入專屬許願抽獎箱，有機會抽中BELLAVITA酬賓券一萬元、Dyson吹風機、侯布雄法式餐廳雙人套餐等禮物。中庭還將於12/17(六)、12/24(六)、12/31(六)分別有民權國小&台北城市愛樂表演、聖誕小丑氣球秀及跨年主題魔術表演等活動。
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