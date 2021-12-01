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日本鎖國！好想去滑雪　聖誕節搭纜車玩雪不用離開台北

▲好想去日本滑雪！回憶聖誕節在銀白世界搭纜車、躲雪屋玩捉迷藏，竟然不用離開台北？（圖／BELLAVITA提供）
▲好想去日本滑雪！回憶聖誕節在銀白世界搭纜車、躲雪屋玩捉迷藏，竟然不用離開台北？（圖／BELLAVITA提供）

記者蕭涵云/台北報導

2021-12-01 16:59:57

新冠肺炎新型變種病毒Omicron爆發，日本閃電宣布鎖國，每到冬天就好想去滑雪的美夢，連兩年無法實現，大家一定很懷念銀白世界的滑雪度假村，現在搭纜車、躲雪屋玩捉迷藏竟然不用離開台北，最豪氣的BELLAVITA寶麗廣塲，一次把SKI RESORT冬日滑雪村搬進百貨中庭，滿足所有人的白雪之戀。

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過去以浮誇造景名列前茅的BELLAVITA，曾大手筆在館內實現世界各地的聖誕仙境，無論是遨遊世界的熱氣球、可愛小熊城堡王國，或19世紀復古倫敦街頭市集，通通不用出國就可以一秒身歷其境。

還曾在中庭打造北歐冰河，讓夢幻極光散射在穹頂。最令人驚豔的，莫過於2016年把冰天雪地的耶誕城設置在館內，從天而降的雪橇車和散滿白雪的小木屋，引爆排隊盛況，一炮而紅！奠定打卡聖地的地位，去年則規劃了北歐最時髦的雪洞及玻璃屋，同樣成為最夯打卡景點。

▲2021年打造SKI RESORT白雪之戀冬日滑雪村。（圖／BELLAVITA提供）
▲2021年打造SKI RESORT白雪之戀冬日滑雪村。（圖／BELLAVITA提供）
▲每年到BELLAVITA拍聖誕美照已是必走行程。（圖／BELLAVITA提供）
▲每年到BELLAVITA拍聖誕美照已是必走行程。（圖／BELLAVITA提供）
雖然受疫情影響，今年BELLAVITA也沒有要客氣，為好久無法出國的大家，實現一座如夢似幻的滑雪度假村！陽光透過穹頂玻璃帷幕，灑落至BELLAVITA中庭，在雪白地毯上瞧見一輛輛色彩繽紛的纜車，座落在沾滿白雪、大大小小的南洋杉與檀香柏之間，一旁還矗立著彩色峽灣小屋。

▲享受在小木屋內烘烤暖爐的氛圍。（圖／BELLAVITA提供）
▲享受在小木屋內烘烤暖爐的氛圍。（圖／BELLAVITA提供）
▲BELLAVITA不只讓你遠遠的拍照，多數纜車、木屋都真的可以進入玩耍。（圖／BELLAVITA提供）
▲BELLAVITA不只讓你遠遠的拍照，多數纜車、木屋都真的可以進入玩耍。（圖／BELLAVITA提供）
實際坐進纜車內看著遠方冰山上的北極熊，跟朋友躲進雪屋裡玩起捉迷藏，或坐在矮樹幹上靠著圍爐取暖，跟一旁被白雪覆蓋的聖誕樹與松果拍上幾張夢幻美照。不用親自飛往歐洲，就能感染幸福氣息。

▲從纜車內拍出去也別有一番風味。（圖／BELLAVITA提供）
▲從纜車內拍出去也別有一番風味。（圖／BELLAVITA提供）
▲SKI RESORT白雪之戀冬日滑雪村，即日起開放至2022/1/2。（圖／BELLAVITA提供）
▲SKI RESORT白雪之戀冬日滑雪村，即日起開放至2022/1/2。（圖／BELLAVITA提供）
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