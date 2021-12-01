日本鎖國！好想去滑雪 聖誕節搭纜車玩雪不用離開台北
新冠肺炎新型變種病毒Omicron爆發，日本閃電宣布鎖國，每到冬天就好想去滑雪的美夢，連兩年無法實現，大家一定很懷念銀白世界的滑雪度假村，現在搭纜車、躲雪屋玩捉迷藏竟然不用離開台北，最豪氣的BELLAVITA寶麗廣塲，一次把SKI RESORT冬日滑雪村搬進百貨中庭，滿足所有人的白雪之戀。
記者蕭涵云/台北報導
2021-12-01 16:59:57
過去以浮誇造景名列前茅的BELLAVITA，曾大手筆在館內實現世界各地的聖誕仙境，無論是遨遊世界的熱氣球、可愛小熊城堡王國，或19世紀復古倫敦街頭市集，通通不用出國就可以一秒身歷其境。
還曾在中庭打造北歐冰河，讓夢幻極光散射在穹頂。最令人驚豔的，莫過於2016年把冰天雪地的耶誕城設置在館內，從天而降的雪橇車和散滿白雪的小木屋，引爆排隊盛況，一炮而紅！奠定打卡聖地的地位，去年則規劃了北歐最時髦的雪洞及玻璃屋，同樣成為最夯打卡景點。
雖然受疫情影響，今年BELLAVITA也沒有要客氣，為好久無法出國的大家，實現一座如夢似幻的滑雪度假村！陽光透過穹頂玻璃帷幕，灑落至BELLAVITA中庭，在雪白地毯上瞧見一輛輛色彩繽紛的纜車，座落在沾滿白雪、大大小小的南洋杉與檀香柏之間，一旁還矗立著彩色峽灣小屋。
實際坐進纜車內看著遠方冰山上的北極熊，跟朋友躲進雪屋裡玩起捉迷藏，或坐在矮樹幹上靠著圍爐取暖，跟一旁被白雪覆蓋的聖誕樹與松果拍上幾張夢幻美照。不用親自飛往歐洲，就能感染幸福氣息。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。