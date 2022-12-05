蘋果佛系防搶有原因？業界揭秘：「這招」展示機1秒變磚
美國加州帕羅奧圖市（Palo Alto）在黑五期間，有2名搶匪闖入蘋果門市，在顧客面前公然搶走價值3.5萬美元（約新台幣107萬元）的產品，不過值得一提的是，該過程中現場的店員相當淡定，甚至攔阻了正義的顧客反抗，以確保客人的安全，整個過程「異常的安靜」引起討論。關於此段影片，《NOWnews今日新聞》實際詢問台灣蘋果官方，關於門市人員遇到特殊狀況的教育訓練為何？是否會以安全為優先不會積極反抗？但官方僅低調表示：「無法回應相關問題！」不過業界人士表示，展示機通常有特殊防盜機制，只要透過遠端遙控鎖定，一秒就能讓「機器變磚頭」，歹徒搶了有沒辦法用。
記者周淑萍/綜合報導
《NOWnews今日新聞》實際詢問蘋果產品相關的業界人士得知，門市人員可以如此淡定的原因，是因為經銷商門市的展示機其實都有特殊的防盜對策。舉例來說，iPhone的展示機只要關機就會自動重置，如果沒有對應的Apple ID也是無法使用，且店家可以透過遠端遙控的方式直接讓手機或是其他裝置被鎖定，立即變成一塊「磚」。
此外，因為展示機使用的軟體都是蘋果設定過的頁面內容，展示機網路Wi-Fi也是綁定各經銷商門市，所以即便重新充電開機，展示機在沒有透過正確Wi-Fi連線，同樣是無法使用。不僅如此，機器經過門市人員鎖定或報失竊，不管用哪一種方式是銷贓，其實都會被發現。換句話說，奪走了展示用裝置可能一點用處也沒有，也難怪門市人員可以如此淡定。