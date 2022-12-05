蝦皮購物搶攻火鍋商機 聯名築間打造「多蝦蜊歡聚鍋」
2022年即將進入尾聲，多檔歲末聚會不斷，而火鍋更是台灣民眾聚餐首選。據《食力》2022年調查，平均有85.6%的受訪者每個月至少會吃一次火鍋，33.4%的受訪者更是週週吃！且依蝦皮購物站上數據觀察，每到年末之際火鍋湯底買氣較平日成長至少6成！看準入冬吃鍋旺季以及台灣人熱愛火鍋的特性，蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」攜手築間餐飲集團聯名打造「多蝦蜊歡聚鍋套餐」搶攻火鍋商機，為更加滿足無鍋不歡的饕客，只要提前領取免運券，就可抽築間幸福鍋物一年份免費吃大獎，讓你天天放肆吃！
生活中心/綜合報導
冬季來臨，火鍋商機再現，為提供用戶最有感的話題活動，蝦皮購物與築間餐飲集團強強聯手，集結鮮蝦、蛤蜊等新鮮又澎湃的海鮮，聯名推出「多蝦蜊歡聚鍋」，打造冬季最強限定美食！蝦皮購物品牌行銷部長廖君凰表示：「隨著防疫政策逐漸鬆綁，線下餐飲業隨之復興，蝦皮購物看準年末聚餐熱潮與全台民眾愛吃火鍋的特性，今年『12.12狂歡生日慶』攜手築間餐飲集團推出1年份火鍋免費吃大獎，邀請用戶挑戰天天吃鍋！藉由聯名鍋物、直播抽美食電子兌換券等不同好禮，串聯線上線下消費，打造多元又新鮮的消費體驗，回饋優惠總額上看近百萬！要讓用戶歲末享用暖心美食之際，還有豪禮拿不停！」
築間餐飲集團董事長特助莊秀雯指出：「自疫情緩和以來，築間餐飲集團業績已觀察到明顯成長，年增率預計上看5成。除了持續提升顧客服務品質，我們也希望能更加貼近年輕族群的喜好，滿足消費者多元需求，看準蝦皮購物平台深受年輕族群喜愛，且自帶高流量，期望藉由兼具趣味性與豐富優惠的合作讓更多消費者認識築間，有望帶動雙方會員交流並掀起討論熱潮，也為集團的年末業績再添強勁成長動能。」
蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」不只送出6張全站0元起免運券與超划算12折神券，今年更攜手築間餐飲集團推出一年份免費吃鍋大獎！即日(12/5)起至12/12只要領取全站免運券，就有機會享用天天吃鍋，最高365餐任你吃！無論是美國濕式熟成沙朗牛或是松阪豬套餐，還有超過10多種特色湯底，任君挑選，天天吃鍋也不膩！並且加碼祭出蝦幣兌換好禮，包括免費聯名鍋抽獎券、築間餐飲旗下品牌美食兌換券等多重優惠。12/6中午觀看1想不到直播或參與金多蝦年度大賞投票活動，也有機會免費獲得超強美食兌換券，讓你0元就能大嗑美食。不只線上狂灑超多優惠，實體消費回饋也少不了，即日(12/5)起至12/12 於築間火鍋門市消費滿3000元即送刮刮卡，有機會獲得蝦皮購物最高千元全站優惠券；即日起至12/12於築間、燒肉Smile用餐，點數加碼最高回饋40 %！
蝦皮購物X築間餐飲集團優惠全攻略
優惠一：提前領免運抽1年份火鍋天天免費吃，12/12下單再玩寶箱遊戲抽夏慕尼四人歡聚餐券。
優惠二：線下豪禮送不停！指定期間於築間餐飲門市消費送蝦皮購物千元全站優惠券。