最狂員餐午茶下重本？吃過「米奇神甜點」再也回不去

美食如果是一種世界語言，甜點可就是最讓人窩心的一句話。不管身在國內外的餐廳或是咖啡店，甜點可說是無所不在，就算吃得再飽，許多人還是會開啟「吃甜點是另一個胃」模式，讓身心靈有個完美療癒的Ending！而在台灣要來一份蛋糕、泡芙雖然不難，但要具備好吃又實惠可就不容易了，更何況是在一般上班日，怎麼可能有愜意的午茶生活呢？但事實上，這道無形高牆在最狂員餐普橘島可是不存在的，島上首席甜點師「米奇」，一手驚為天人的「米奇神甜點」系列，舉凡乳酪塔、金萱乳酪Thunder泡芙、黑醋栗栗子慕斯等精緻甜點，不用跑到網美店，在普橘島就能曬出外面買不到的網美照！
生活消費中心/綜合報導
有著小巧、多彩的外型，一口咬下馬上感受到表層酥脆口感的「金萱柚子馬卡龍」；灑上糖粉、點綴金箔，造型就像一座小山，層層堆疊起的雪白乳酪，口感入口即化的療癒系下午茶「乳酪塔」，光看照片，不說還以為這是網友激推的網美咖啡店。但其實，照片的裡裡外外，全都是在「員工餐廳」所拍攝！
看起來有如藝術品，捨不得吃的甜點群，全都是出自擁有好廚藝的「米奇」之手。身為最狂員餐普橘島的首席甜點師，從世界著名的經典甜點之一的黑森林櫻桃蛋糕，到麥當勞於1995年在加拿大首次販售的「冰炫風」，甚至是許多美食部落客的必吃名單的閃電泡芙(éclair)等都難不倒她。而善於呈現出差異化的「米奇神甜點」，從原料把關做起，加上一點創意與小心思，不僅外型特別，有些口味可是外頭吃不到的。「米奇神甜點」於每日下午14:30出爐，而這些限量的甜品，如今不僅只是一道滿足五臟廟的菜色，更漸漸成為橘人們每天的必吃信仰。
而因應日前熱夯的圖鑑風，「米奇神甜點」系列也推出一系列手作下午茶圖鑑，包括1號乳酪塔、2號Earl Gray Puff、3號金萱乳酪Thunder泡芙、4號黑醋栗栗子慕斯、5號榴槤冰淇淋、6號黑森林蛋糕捲、7號培根司康、8號憂鬱黑森林，各品項都有許多擁護者，喜歡跟大家互動的普橘島小編也開放橘人們留言，只要呼聲最高的品項，就有機會在普橘島重現哦！